Израильские ученые займутся спасением шоколада

Управление какао Ганы подписало договор о сотрудничестве с израильским национальным институтом сельскохозяйственных исследований имени Вулкани.

Гана является вторым по величине в мире производителем какао-бобов (900 тысяч тонн в год). Цель договора – привлечь израильских ученых к поискам методов защиты плантаций какао в Гане от вируса деформации побегов дерева какао (CSSVD), сообщает портал Ghana Web.

Вирус, открытый в 1936 году, до сих пор является наиболее серьезной угрозой плантациям какао и, соответственно, мировому производству шоколада. По данным Forbes, на территории Ганы инфицированы около 300 миллионов какао-деревьев, и до сих пор основным способом борьбы с болезнью является ручное удаление ветвей и частей дерева, болезнь которых видна невооруженным глазом.

В последние годы ведутся попытки селекции более устойчивых к вирусу сортов и проверяются различные варианты посадки с целью сокращения переноса заболевания от дерева к дереву.

Помимо поиска методов борьбы с вирусом сотрудники института Вулкани займутся подбором наиболее эффективных систем ирригации и удобрения, улучшением процессов обработки, хранения, транспортировки какао-бобов после сбора урожая и т.д.





