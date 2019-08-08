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8 августа 2019 г.
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Экономика

Израильские ученые займутся спасением шоколада

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 14:53 блог версия для печати фото
Плоды какао
Министр иностранных дел Ганы Ханна Тетте и Биньямин Нетаниягу
Израильские ученые займутся спасением шоколада

Управление какао Ганы подписало договор о сотрудничестве с израильским национальным институтом сельскохозяйственных исследований имени Вулкани.

Гана является вторым по величине в мире производителем какао-бобов (900 тысяч тонн в год). Цель договора – привлечь израильских ученых к поискам методов защиты плантаций какао в Гане от вируса деформации побегов дерева какао (CSSVD), сообщает портал Ghana Web.

Вирус, открытый в 1936 году, до сих пор является наиболее серьезной угрозой плантациям какао и, соответственно, мировому производству шоколада. По данным Forbes, на территории Ганы инфицированы около 300 миллионов какао-деревьев, и до сих пор основным способом борьбы с болезнью является ручное удаление ветвей и частей дерева, болезнь которых видна невооруженным глазом.

В последние годы ведутся попытки селекции более устойчивых к вирусу сортов и проверяются различные варианты посадки с целью сокращения переноса заболевания от дерева к дереву.

Помимо поиска методов борьбы с вирусом сотрудники института Вулкани займутся подбором наиболее эффективных систем ирригации и удобрения, улучшением процессов обработки, хранения, транспортировки какао-бобов после сбора урожая и т.д.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 ноября 2014 г.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 14 августа 2012 г.
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