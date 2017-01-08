Мексика закупила израильские технологии для охраны нефтепроводов

Государственная мексиканская нефтяная компания Pemex (Petroleos Mexicanos) закупила мобильные системы охраны нефтепроводов Stalker и Tiger израильского производства, сообщает сайт Milenio.

В публикации отмечается, что эти израильские системы позволяют в режиме реального времени осуществлять круглосуточный контроль над нефтепроводом как с помощью камер наблюдения, установленных на грузовиках, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Необходимость закупки таких систем вызвана многочисленными случаями кражи нефтепродуктов.

Напомним, что в декабре 2014 года Израиль и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исследований и разработок, в рамках которого оба государства договорились субсидировать совместные исследования израильских и мексиканских компаний. Договор касался исследований и разработок в сфере водного хозяйства, сельского хозяйства в засушливых районах, фармацевтики, медицинской аппаратуры, электроники и связи. Мексика стала первой страной Центральной Америки, подписавшей подобное соглашение с Израилем. Ранее схожие соглашения были подписаны с рядом стран Южной Америки, включая Бразилию, Чили и Колумбию.