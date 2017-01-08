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Экономика

Мексика закупила израильские технологии для охраны нефтепроводов

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Мексика закупила израильские технологии для охраны нефтепроводов
Мексика закупила израильские технологии для охраны нефтепроводов

Государственная мексиканская нефтяная компания Pemex (Petroleos Mexicanos) закупила мобильные системы охраны нефтепроводов Stalker и Tiger израильского производства, сообщает сайт Milenio.

В публикации отмечается, что эти израильские системы позволяют в режиме реального времени осуществлять круглосуточный контроль над нефтепроводом как с помощью камер наблюдения, установленных на грузовиках, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Необходимость закупки таких систем вызвана многочисленными случаями кражи нефтепродуктов.

Напомним, что в декабре 2014 года Израиль и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исследований и разработок, в рамках которого оба государства договорились субсидировать совместные исследования израильских и мексиканских компаний. Договор касался исследований и разработок в сфере водного хозяйства, сельского хозяйства в засушливых районах, фармацевтики, медицинской аппаратуры, электроники и связи. Мексика стала первой страной Центральной Америки, подписавшей подобное соглашение с Израилем. Ранее схожие соглашения были подписаны с рядом стран Южной Америки, включая Бразилию, Чили и Колумбию.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 9 декабря 2014 г.
Израиль и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исследований и разработок







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