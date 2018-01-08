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Экономика

Минфин предлагает изменить корзину абсорбции и схему помощи репатриантам в оплате жилья

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
Минфин предлагает урезать корзину абсорбции и помощь репатриантам в оплате жилья
Минфин предлагает урезать корзину абсорбции и помощь репатриантам в оплате жилья
Минфин предлагает урезать корзину абсорбции и помощь репатриантам в оплате жилья

Министерство финансов представило министрам на ознакомление проект государственного бюджета на 2019 год, который будет рассматриваться правительством в четверг, 11 января.

Среди прочего, в минфине предлагают изменить с 1 января 2019 года правила выдачи корзины абсорбции и помощи новым репатриантам в оплате жилья.

В частности, предлагается с 1 января 2019 года выдавать корзину абсорбции новому репатрианту-одиночке или семье из двух человек только в случае, если совокупная стоимость их имущества составляет менее 500 тысяч шекелей. Лимит для семей, в которых более двух человек, будет определен позднее.

Часть сэкономленных средств пойдет на увеличение размера корзины абсорбции для репатриантов без имущества: предлагается на 10% повысить размер "корзины" для одиночек, неполных семей и бездетных пар.

Предлагается с 1 января 2019 года обусловить получение репатриантами помощи в оплате аренды жилья уровнем доходов, не превышающим двойной максимальный доход, позволяющий получить пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Также планируется сократить базовый бюджет министерства абсорбции с 1 января 2019 года на 100 миллионов шекелей, а бюджет на помощь социальным организациям предлагается сократить на 20 миллионов шекелей.

Подробный материал о проекте бюджета на 2019 год будет опубликован на сайте NEWSru.co.il 9 января.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 21 февраля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 14 октября 2016 г.
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