Минфин предлагает изменить корзину абсорбции и схему помощи репатриантам в оплате жилья

Министерство финансов представило министрам на ознакомление проект государственного бюджета на 2019 год, который будет рассматриваться правительством в четверг, 11 января.

Среди прочего, в минфине предлагают изменить с 1 января 2019 года правила выдачи корзины абсорбции и помощи новым репатриантам в оплате жилья.

В частности, предлагается с 1 января 2019 года выдавать корзину абсорбции новому репатрианту-одиночке или семье из двух человек только в случае, если совокупная стоимость их имущества составляет менее 500 тысяч шекелей. Лимит для семей, в которых более двух человек, будет определен позднее.

Часть сэкономленных средств пойдет на увеличение размера корзины абсорбции для репатриантов без имущества: предлагается на 10% повысить размер "корзины" для одиночек, неполных семей и бездетных пар.

Предлагается с 1 января 2019 года обусловить получение репатриантами помощи в оплате аренды жилья уровнем доходов, не превышающим двойной максимальный доход, позволяющий получить пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Также планируется сократить базовый бюджет министерства абсорбции с 1 января 2019 года на 100 миллионов шекелей, а бюджет на помощь социальным организациям предлагается сократить на 20 миллионов шекелей.

Подробный материал о проекте бюджета на 2019 год будет опубликован на сайте NEWSru.co.il 9 января.





