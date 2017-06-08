Израиль заработает на "Параде гордости" 100 миллионов шекелей

Согласно данным Тель-Авивского муниципалитета, 19-й "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств, который пройдет 9 июня, принесет экономике Израиля около 100 миллионов шекелей доходов, пишет экономическое издание The Marker.

Основными получателями дохода станут отели "города без перерыва", владельцы сдаваемых через AirBnB квартир и комнат, а также пункты общественного питания.

В "Параде гордости" должны принять участие около 200 тысяч человек, включая примерно 30 тысяч туристов.

Около 4 тысяч туристов разместятся в городских отелях, еще столько же – в съемных комнатах и квартирах, остальные будут жить вне Тель-Авива или поселятся у друзей и знакомых.

По оценке мэрии, более половины туристов, приезжающих в Тель-Авив на "Неделю гордости", делают это не в первый раз.

В среднем туристы, участвующие в "Неделе гордости", тратят около 960 шекелей в сутки, существенно больше среднестатистического туриста (550 шекелей в сутки).

Более половины туристов, приезжающих в Тель-Авив на "Неделю гордости", делают это не в первый раз. По данным муниципалитета, в среднем такие туристы проведут в Израиле пять суток.

Подготовка к "Параду гордости" в Тель-Авиве началась еще в мае. Многие улицы и здания украшены "радужными" флагами. Сам парад начнется в пятницу около полудня и завершится вечером.

Дата проведения аналогичного мероприятия в Иерусалиме в этом году пока не названа. Отметим, что гей-парады в столице Израиля обычно скромнее "парадов гордости" в Тель-Авиве и привлекают значительно меньше иностранцев.





