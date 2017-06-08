8 июня 2017 г.
последняя новость: 13:06
У Пугачевой не выдержало сердце
Арабка "взорвала" интернет
Малоизвестные факты о продуктах
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:32 "Ракевет Исраэль" представила генплан развития железных дорог
09:14 Израиль заработает на "Параде гордости" 100 миллионов шекелей
08:19 Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Катара
15:36 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
12:45 Катарский кризис: эмират попросил Иран и Турцию помочь с едой
07:22 Кредиторы отклонили предложение Фишмана о реструктуризации долгов и потребовали банкротства
06:09 Reuters: многие богатейшие россияне перестали быть налоговыми резидентами РФ
15:41 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
14:32 Филиппины запретили отправку в Катар иностранных рабочих
10:16 Банки ОАЭ и Саудовской Аравии прекращают работу с банками Катара
Экономика

Израиль заработает на "Параде гордости" 100 миллионов шекелей

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
Израиль заработает на "Параде гордости" 100 миллионов шекелей
Израиль заработает на "Параде гордости" 100 миллионов шекелей
Израиль заработает на "Параде гордости" 100 миллионов шекелей

Согласно данным Тель-Авивского муниципалитета, 19-й "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств, который пройдет 9 июня, принесет экономике Израиля около 100 миллионов шекелей доходов, пишет экономическое издание The Marker.

Основными получателями дохода станут отели "города без перерыва", владельцы сдаваемых через AirBnB квартир и комнат, а также пункты общественного питания.

В "Параде гордости" должны принять участие около 200 тысяч человек, включая примерно 30 тысяч туристов.

Около 4 тысяч туристов разместятся в городских отелях, еще столько же – в съемных комнатах и квартирах, остальные будут жить вне Тель-Авива или поселятся у друзей и знакомых.

По оценке мэрии, более половины туристов, приезжающих в Тель-Авив на "Неделю гордости", делают это не в первый раз.

В среднем туристы, участвующие в "Неделе гордости", тратят около 960 шекелей в сутки, существенно больше среднестатистического туриста (550 шекелей в сутки).

Более половины туристов, приезжающих в Тель-Авив на "Неделю гордости", делают это не в первый раз. По данным муниципалитета, в среднем такие туристы проведут в Израиле пять суток.

Подготовка к "Параду гордости" в Тель-Авиве началась еще в мае. Многие улицы и здания украшены "радужными" флагами. Сам парад начнется в пятницу около полудня и завершится вечером.

Дата проведения аналогичного мероприятия в Иерусалиме в этом году пока не названа. Отметим, что гей-парады в столице Израиля обычно скромнее "парадов гордости" в Тель-Авиве и привлекают значительно меньше иностранцев.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июня 2017 г.
Задержан житель Бней-Брака, подстрекавший против участников гей-парада в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 мая 2017 г.
В Бейруте проходит первая в арабском мире неделя гордости
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2016 г.
Отношение к сексуальным меньшинствам: итоги опросов на NEWSru.co.il и в Facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 8 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017