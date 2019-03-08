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Экономика

Минфин в полночь отчитался о дополнительном росте дефицита госбюджета

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 12:10 блог версия для печати фото
Минфин в полночь отчитался о дополнительном росте дефицита госбюджета

Министерство финансов опубликовало отчет, согласно которому в феврале 2019 года дефицит государственного бюджета составил 4,9 миллиарда шекелей, на 2,6 миллиарда шекелей больше, чем в феврале 2018 года.

Отчет был опубликован в четверг, 7 марта, около полуночи.

Дефицит госбюджета с начала года составил 5,6 миллиарда шекелей по сравнению с профицитом в 2,3 миллиарда шекелей в январе-феврале 2018 года.

Дефицит бюджета за последние 12 месяцев вырос на 0,3% до 3,5% и заметно превышает заложенный в госбюджет потолок в 2,9%. Напомним, что в декабре 2018 года минфин объявил, что уложился в 2,9%, однако уже в январе дефицит составлял 3,3%.

Причиной продолжающегося роста дефицита является снижение налоговых поступлений в сочетании с ростом правительственных расходов.

Реальные налоговые поступления в феврале снизились на 2% по сравнению с прошлым годом, а в январе-феврале – на 1,4%.

Реальные расходы правительства в феврале выросли на 3,5% по сравнению с февралем прошлого года и составили 27 миллиардов шекелей. При этом рост произошел за счет гражданских ведомств, расходы которых выросли на 5,7%, тогда как оборонные расходы сократились на 3,3%.

Рост расходов в январе-феврале 2019 года составил 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гражданские расходы выросли на 16,1%, оборонные – на 4,4%. При этом в планы на 2019 год заложен рост расходов всего на 5,2%.



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