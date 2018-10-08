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Экономика

Экономическую премию памяти Нобеля получили Уильям Нордхаус и Пол Ромер

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 13:09 блог версия для печати фото
Пол Ромер
Уильям Нордхаус
В понедельник, 8 октября, был объявлен лауреат "Нобелевской премии по экономике"

В понедельник, 8 октября, был объявлен лауреат премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Премия присуждена ведущим специалистам в области макроэкономики Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру "за разработку методов, затрагивающих самые фундаментальные и актуальные проблемы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояние человечества".

Нордхаус (77, США) первым создал модель, которая описывает глобальное взаимодействие между экономикой и климатом.

Ромер (62, США) премирован за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

В прошлом году эту премию получил Ричард Фелер (США) "за его вклад в исследование поведенческой экономики".

Нобелевские лауреаты 2018 года

1 октября лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Премия им присуждена "за открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

2 октября Нобелевская премия по физике была присуждена Артуру Ашкину (США), Жерару Моро (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада). Ашкин получает половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получают вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

3 октября Нобелевская премия по химии была присуждена трем ученым: первая половина – Фрэнсис Арнольд (США), вторая половина – Джорджу Смиту (США) и Грэгори Винтеру (Великобритания). Арнольд получила премию за исследования в области "направленной эволюции ферментов". Смит и Винтер – за разработку метода фагового дисплея, приведшего к прорыву в области поиска новых антител.

5 октября в Осло были названы лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали конголезский врач Денис Маквеге и йезидка Надя Мурад. Премия была вручена им за их деятельность по борьбе с сексуальным насилием как методом ведения боевых действий.

Нобелевская премия по литературе в этом году вручаться не будет.



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