Инвестиции в Израиль выросли на 7%

Согласно данным управления по сотрудничеству в промышленности и иностранным инвестициям при министерстве экономики, в 2016 году иностранные компании вложили в Израиль 12,6 миллиардов долларов, что на 7% больше показателя 2015 года.

По состоянию на конец 2016 года в Израиле действовали 320 международных компаний, 30 из которых вышли на израильский рынок в течение последнего года. 200 из 320 компаний занимаются и производством и исследованиями и разработками в Израиле.

На долю международных компаний, работающих в Израиле, приходится 10% трудоустроенной рабочей силы. При этом зарплата в этих компаниях в среднем на 88% выше, чем в местных, и на 14% выше, чем в местных с тем же профилем деятельности.

Около половины инвестиций в израильскую сферу исследований и разработок приходится на иностранный капитал, что дает работу 50.000 израильтян, сообщает "Глобс".