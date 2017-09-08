8 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:46
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:10 Инвестиции в Израиль выросли на 7%
22:08 Пенсии мужчин, закончивших работать после 2017 года, снизятся на 0,6%
15:34 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
15:13 Минздрав изъял 225 тысяч яиц, зараженных сальмонеллой
11:29 Налоговое управление требует отменить освобождение от налога на частный импорт
10:48 В августе аэропорт Бен-Гурион обслужил 2,5 млн пассажиров
09:34 "Рафаэль" поставит в Литву ракеты Spike
09:04 Финкомиссия Кнессета утвердила перевод 400 млн шекелей на оборонные нужды
08:28 Налоговое управление возьмется за владельцев двух квартир
17:59 Стэнли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы Federal Reserve
Экономика

Инвестиции в Израиль выросли на 7%

время публикации: 11:10 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
Инвестиции в Израиль выросли на 7%

Согласно данным управления по сотрудничеству в промышленности и иностранным инвестициям при министерстве экономики, в 2016 году иностранные компании вложили в Израиль 12,6 миллиардов долларов, что на 7% больше показателя 2015 года.

По состоянию на конец 2016 года в Израиле действовали 320 международных компаний, 30 из которых вышли на израильский рынок в течение последнего года. 200 из 320 компаний занимаются и производством и исследованиями и разработками в Израиле.

На долю международных компаний, работающих в Израиле, приходится 10% трудоустроенной рабочей силы. При этом зарплата в этих компаниях в среднем на 88% выше, чем в местных, и на 14% выше, чем в местных с тем же профилем деятельности.

Около половины инвестиций в израильскую сферу исследований и разработок приходится на иностранный капитал, что дает работу 50.000 израильтян, сообщает "Глобс".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 апреля 2017 г.
Минфин ищет пути стимулирования инвестиций в израильский хайтек
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 марта 2017 г.
Израиль четвертый год подряд завершил с внешнеторговым профицитом
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 июня 2016 г.
Возобновился рост иностранных инвестиций в Израиль







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 8 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017