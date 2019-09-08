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Экономика

СМИ: после выборов в Израиле "Хеврат хашмаль" начнет отключать электричество в ПА за долги

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 08:03 блог версия для печати фото
СМИ: после выборов в Израиле "Хеврат хашмаль" начнет отключать электричество в ПА за долги
СМИ: после выборов в Израиле "Хеврат хашмаль" начнет отключать электричество в ПА за долги
СМИ: после выборов в Израиле "Хеврат хашмаль" начнет отключать электричество в ПА за долги

Израильская компания "Хеврат хашмаль" через две недели после выборов в Кнессет, намеченных на 17 сентября, может начать отключать электричество в населенных пунктах Палестинской автономии, пытаясь оказать давление на палестинскую администрацию, которая до сих пор не погасила задолженность за энергию в размере 1,7 миллиарда шекелей.

Об этом сообщают израильская телерадиовещательная корпорация "Кан", агентство Maan и сайт Arab48.

Арабские СМИ пишут, что, по всей видимости, отключение электричества будет постепенным, от одного населенного пункта к другому. При этом говорится о том, что правительство Израиля не будет препятствовать такого рода мерам, но потребует от компании "сдержанности".

Ранее "Хеврат хашмаль" премьер-министра Израиля, министров финансов и энергетики, палестинскую администрацию и координатора деятельности правительства Израиля на палестинских территориях о намерении начать отключение электричества в ПА.

Компания "Хеврат хашмаль" неоднократно в прошлом угрожала отключить электричество в ПА за долги, но всякий раз этому препятствовал Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ). Однако, по решению БАГАЦа, компания может идти на подобные меры, уведомляя компетентные органы за 35 дней до отключения.

Напомним, что в конце августа "Хеврат хашмаль" изыскала способ получить часть суммы долга, который на февраль 2019 года составлял около 600 миллионов шекелей. Израильская электрическая компания получила 300 миллионов шекелей: две трети этих средств поступили из налогов, собираемых для Палестинской автономии Израилем, оставшиеся 100 миллионов выплатила электрическая компания Восточного Иерусалима.

В июле министерство финансов Израиля сообщило компании "Хеврат хашмаль", что ей будет переведено 500 миллионов шекелей из собранных для ПА налогов.

Следует отметить, что сведения о сумме долга ПА компании "Хеврат хашмаль" очень сильно разнятся. Так, например, 7 августа радиостанция "Кан Бет" сообщала, что ПА согласилось перевести Электрической компании 300 миллионов шекелей, при этом говорилось, что речь идет о 10% от суммы долга.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 августа 2019 г.
Электрическая компания получила 300 млн в счет погашения долга ПА
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 августа 2019 г.
Палестинская автономия заплатит "Хеврат Хашмаль" 300 млн шекелей в счет долга





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