Обанкротилась компания High Q, готовящая к психометрическим экзаменам

Компания High Q, занимающаяся подготовкой к психометрическим экзаменам, сообщила преподавателям, что не сможет полностью заплатить им зарплату за март 2017.

У компании 40 отделений по всему Израилю, в которых проходят обучение 2.300 учеников. Неясно, смогут ли они закончить курс. Как сообщает сайт NRG, в некоторых отделениях преподавание уже прекращено.

Работники High Q обратились в тель-авивский окружной суд с просьбой назначить ликвидатора компании. В обращении подчеркивается, что 2.000 учащихся, уже заплативших за курс, должны получить возможность завершить обучение.