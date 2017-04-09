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Экономика

Обанкротилась компания High Q, готовящая к психометрическим экзаменам

время публикации: 14:33 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
Офис компании High Q. 9 апреля 2017 года

Компания High Q, занимающаяся подготовкой к психометрическим экзаменам, сообщила преподавателям, что не сможет полностью заплатить им зарплату за март 2017.

У компании 40 отделений по всему Израилю, в которых проходят обучение 2.300 учеников. Неясно, смогут ли они закончить курс. Как сообщает сайт NRG, в некоторых отделениях преподавание уже прекращено.

Работники High Q обратились в тель-авивский окружной суд с просьбой назначить ликвидатора компании. В обращении подчеркивается, что 2.000 учащихся, уже заплативших за курс, должны получить возможность завершить обучение.

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