Израильские компании представили новые БПЛА на оружейной выставке в Бразилии

В течение многих лет Израиль поставляет Бразилии беспилотную летательную технику. Две израильские компании, производящие БПЛА, представляли свою новую продукцию на выставке LAAD Defence & Security 2017, проходившей в Рио-де-Жанейро 4-7 апреля.

Как рассказал редакции NEWSru.co.il один из ведущих российских экспертов по беспилотным аппаратам Денис Федутинов, присутствовавший на этой выставке, компания Elbit продемонстрировала в Рио новый БПЛА SkyLark C и барражирующий боеприпас Sky Striker, "премьера" которых состоялась осенью 2016 года. При этом концерн "Израильская авиационная промышленность" (IAI) участвовал в презентации нового бразильского БПЛА Cacador, созданного на основе израильского Heron 1.

Системы Heron 1 (приобретенные в Израиле) полиция Бразилии использует уже пять лет. Три года назад было подписано соглашение о создании сборочного производства в стране с условием обеспечения высокой степени локализации. Бразильцы говорят, что БПЛА Cacador локализован на 60%.

Компания Elbit также не первый год сотрудничает с Бразилией. Беспилотники Hermes 450, произведенные этой компанией, используют бразильские военно-воздушные силы. "В настоящее время Elbit работает в Бразилии через совместное предприятие с местной компанией Embraer. Причем местные партнеры этих двух компаний говорят о продолжении сотрудничества в плане закупок как уже используемых в Бразилии систем, так и новых", – говорит Федутинов.

Напомним, что в прошлом году на выставке LAAD в Рио-де-Жанейро израильская компания "Рафаэль" представляла свою новую разработку "Drone Dome" – "Купол против БПЛА", систему защиты против небольших беспилотных летательных аппаратов.





