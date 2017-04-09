9 апреля 2017 г.
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Экономика

Израильские компании представили новые БПЛА на оружейной выставке в Бразилии

время публикации: 07:37 | последнее обновление: 07:43 блог версия для печати фото
БПЛА SkyLark C
Барражирующий боеприпас Sky Striker
Бразильский БПЛА Cacador, созданный на основе израильского БПЛА Heron 1
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В течение многих лет Израиль поставляет Бразилии беспилотную летательную технику. Две израильские компании, производящие БПЛА, представляли свою новую продукцию на выставке LAAD Defence & Security 2017, проходившей в Рио-де-Жанейро 4-7 апреля.

Как рассказал редакции NEWSru.co.il один из ведущих российских экспертов по беспилотным аппаратам Денис Федутинов, присутствовавший на этой выставке, компания Elbit продемонстрировала в Рио новый БПЛА SkyLark C и барражирующий боеприпас Sky Striker, "премьера" которых состоялась осенью 2016 года. При этом концерн "Израильская авиационная промышленность" (IAI) участвовал в презентации нового бразильского БПЛА Cacador, созданного на основе израильского Heron 1.

Системы Heron 1 (приобретенные в Израиле) полиция Бразилии использует уже пять лет. Три года назад было подписано соглашение о создании сборочного производства в стране с условием обеспечения высокой степени локализации. Бразильцы говорят, что БПЛА Cacador локализован на 60%.

Компания Elbit также не первый год сотрудничает с Бразилией. Беспилотники Hermes 450, произведенные этой компанией, используют бразильские военно-воздушные силы. "В настоящее время Elbit работает в Бразилии через совместное предприятие с местной компанией Embraer. Причем местные партнеры этих двух компаний говорят о продолжении сотрудничества в плане закупок как уже используемых в Бразилии систем, так и новых", – говорит Федутинов.

Напомним, что в прошлом году на выставке LAAD в Рио-де-Жанейро израильская компания "Рафаэль" представляла свою новую разработку "Drone Dome" – "Купол против БПЛА", систему защиты против небольших беспилотных летательных аппаратов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 апреля 2016 г.
"Рафаэль" представит в Бразилии "Купол против БПЛА"
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 сентября 2015 г.
"Эльбит Маарахот" поставит в Латинскую Америку БПЛА на $70 млн
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2014 г.
Крупнейшего наркобарона Рио-де-Жанейро взяли с помощью израильского БПЛА
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 марта 2014 г.
На Мундиале в Бразилии Израиль будут представлять БПЛА Hermes
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 января 2011 г.
"Эльбит" поставит армии Бразилии партию БПЛА Hermes-450
// NEWSru.co.il // В мире // 11 декабря 2009 г.
Австралия направит израильские БПЛА в Афганистан, а Бразилия – на Олимпиаду
// NEWSru.co.il // В мире // 11 ноября 2009 г.
Израиль и Бразилия подписали контракт на поставку БПЛА







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