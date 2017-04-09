9 апреля 2017 г.
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Экономика

"Открытое небо": полет из Израиля в Канаду и обратно за 500 долларов

время публикации: 17:44 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати фото
Министр транспорта Исраэль Кац встречает первый рейс CATHAY PACIFIC в Израиле

В воскресенье, 9 апреля, правительство утвердило инициированное министром транспорта Исраэлем Кацем соглашение в сфере авиации между Израилем и Исландией. Благодаря этому станут возможными недорогие перелеты в США и Канаду (через Исландию) с бюджетной авиакомпанией WOW. Стоимость билета в оба конца составит около 500 долларов.

Как отметил на заседании правительства министр Исраэль Кац, снижение цены стало возможно благодаря соглашению между Израилем и Исландией в рамках программы "Открытое небо", а также благодаря разрешению, полученному компанией WOW на осуществление авиарейсов в США и Канаду. Программу "Открытое небо" глава транспортного ведомства назвал "наиболее значимой революцией в сфере потребительских цен в Израиле за последние 5 лет. Благодаря ей израильский потребитель может позволить себе приобретать билеты на новые направления по доступным ценам".

Пресс-служба минтранса напоминает, что недавно министр Исраэль Кац разрешил исландской компании WOW выполнять бюджетные авиарейсы из Израиля в США и Канаду через Исландию. Компания намерена, начиная с июня этого года, выполнять 4 авиарейса в неделю из Тель-Авива в столицу Исландии Рейкьявик. Оттуда пассажиры смогут осуществлять полеты в 9 пунктов назначения в США и Канаде. В минтрансе отмечают, что компания WOW предпочла Израиль десяткам других стран, которые обратились к ее руководству с аналогичными предложениями. Сделанный в пользу Израиля выбор говорит о доверии к израильской гражданской авиации и политике "Открытое небо", которой придерживается министр Исраэль Кац.

Ведущая в мире компания в сфере бюджетных авиаперевозок будет осуществлять транзитные авиарейсы из аэропорта имени Бен-Гуриона по следующим направлениям: Нью-Йорк, Майями, Чикаго, Бостон, Вашингтон, Сан-Франциско, Лос-Анжелес в США и Торонто и Монреаль в Канаде. Как сообщило руководство компании WOW, цены на полет из Тель-Авива в США и Канаду составят 260-280 долларов в один конец.

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