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Экономика

Суд обязал мэрию Гиватаима вернуть жителям незаконный налог на пожарную безопасность

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Суд обязал мэрию Гиватаима вернуть жителям незаконный налог на пожарную безопасность

Тель-Авивский окружной суд признал незаконным сбор муниципалитетом Гиватаима специального налога на пожарную безопасность, и обязал мэрию вернуть жителям города 8,2 миллиона шекелей с привязкой к индексу цен.

Речь идет о налоге, взимавшемся в 2009-2010 годах без разрешения министерств финансов и внутренних дел.

Представительский иск против муниципалитета был принят на рассмотрение в 2012 году. С тех пор муниципалитет несколько раз пытался оспорить легитимность иска (включая обращение в Верховный суд), однако безуспешно.

Согласно постановлению, адвокатская фирма, представлявшая истцов, получит от муниципалитета списки лиц, плативших "пожарный налог". Тех, кто покинул город, уведомят о возможности получить возврат денег. Те, кто продолжает жить в городе, получат уведомление о взаимозачете возврата с долгами по муниципальному налогу.

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