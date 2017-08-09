9 августа 2017 г.
О состоянии Люси Дубинчик
История москвички, переехавшей в Израиль
Решена судьба Андрея Малахова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:09 Субподрядчики требуют от Почтовой компании 25 миллионов шекелей компенсации
16:01 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
15:56 Wizzair добавляет четыре авиамаршрута из Израиля
15:28 Суд обязал мэрию Гиватаима вернуть жителям незаконный налог на пожарную безопасность
14:24 James Richardson останется в аэропорту Бен-Гурион еще на 10 лет
14:13 Начались работы по строительству фуникулера на горе Кармель
10:22 Проездные "Рав-Кав" можно будет заряжать в банкоматах
09:37 Завершено оформление сделки Intel-Mobileye
08:33 Минфин готовит программу "Нетто промышленность"
15:34 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
Экономика

Субподрядчики требуют от Почтовой компании 25 миллионов шекелей компенсации

время публикации: 16:09 | последнее обновление: 16:09 блог версия для печати

Группа субподрядчиков израильской почтовой компании ("Доар Исраэль"), обслуживающих почтовые отделения в различных районах страны, подали против нее иск с обвинением в нарушении условий контракта.

В общей сложности 61-м субподрядчиком были поданы иски на сумму 25 миллионов шекелей.

Согласно искам, почтовая компания нарушила условия контрактов от 2008 года, отказываясь изменять размер получаемых субподрядчиками комиссионных в соответствии с различными индексами, к которым он был привязан, сообщает газета "Исраэль а-Йом".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2016 г.
В Акко прохожий обнаружил выброшенный почтальоном мешок с сотнями писем
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 мая 2016 г.
Суд обязал почту заплатить клиенту 250 шекелей за каждое ожидание в очереди свыше часа
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 ноября 2015 г.
Почта: установлен рекорд по количеству присланных в Израиль посылок







  Rating@Mail.ru  
Среда, 9 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017