Субподрядчики требуют от Почтовой компании 25 миллионов шекелей компенсации

Группа субподрядчиков израильской почтовой компании ("Доар Исраэль"), обслуживающих почтовые отделения в различных районах страны, подали против нее иск с обвинением в нарушении условий контракта.

В общей сложности 61-м субподрядчиком были поданы иски на сумму 25 миллионов шекелей.

Согласно искам, почтовая компания нарушила условия контрактов от 2008 года, отказываясь изменять размер получаемых субподрядчиками комиссионных в соответствии с различными индексами, к которым он был привязан, сообщает газета "Исраэль а-Йом".