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Экономика

Начались работы по строительству фуникулера на горе Кармель

время публикации: 14:13 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати фото
Начались работы по строительству фуникулера на горе Кармель

Принадлежащая хайфскому муниципалитету компания "Яфе Ноф" начала работы по строительству фуникулера на горе Кармель, который соединит центральный автовокзал Хайфского залива ("Мерказит а-Мифрац") с Хайфским университетом и "Технионом".

Завершение работ планируется к 2020 году. Стоимость проекта – 280 миллионов шекелей.

На первом этапе на фуникулере будут работать 76 кабинок австрийского производства, которые смогут перевозить 1.200 пассажиров в час. На втором этапе пропускную способность фуникулера планируется удвоить.

Фуникулер будет встроен в городскую транспортную систему и позволит студентам вузов избегать пробок по пути в университетские кампусы.

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