Начались работы по строительству фуникулера на горе Кармель

Принадлежащая хайфскому муниципалитету компания "Яфе Ноф" начала работы по строительству фуникулера на горе Кармель, который соединит центральный автовокзал Хайфского залива ("Мерказит а-Мифрац") с Хайфским университетом и "Технионом".

Завершение работ планируется к 2020 году. Стоимость проекта – 280 миллионов шекелей.

На первом этапе на фуникулере будут работать 76 кабинок австрийского производства, которые смогут перевозить 1.200 пассажиров в час. На втором этапе пропускную способность фуникулера планируется удвоить.

Фуникулер будет встроен в городскую транспортную систему и позволит студентам вузов избегать пробок по пути в университетские кампусы.