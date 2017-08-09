Завершено оформление сделки Intel-Mobileye

Корпорация Intel объявила о завершении оформления сделки по покупке 84% акций израильской компании Mobileye исходя из стоимости компании в 15,3 миллиарда долларов.

Миноритарным акционерам компании предоставлена отсрочка для продажи своих акций до 21 августа.

Завершение оформления сделки означает, что оплата большей части налогов по сделке, оцениваемых в 4 миллиарда шекелей, поступит в государственную казну уже в сентябре этого года.

Напомним, что министерство финансов, при согласовании с Банком Израиля, приняло решение разрешить корпорации Intel заплатить налог со сделки по покупке компании Mobileye в долларах США, а не в израильских шекелях.

Данный шаг был предпринят, чтобы предотвратить дополнительный обвал курса доллара по отношению к шекелю из-за сделки по обмену на шекели 1,5 миллиардов долларов.

Уплаченные налоги будут храниться на счету государства в Банке Израиля и использоваться по мере необходимости.