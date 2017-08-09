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Экономика

Минфин готовит программу "Нетто промышленность"

время публикации: 08:33 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати

Министерства финансов и экономики завешают процесс согласования программы "Нетто промышленность", направленной на поддержку израильского промышленного производства.

Как сообщает "Глобс", на текущий момент между минфином и объединением промышленников ведутся переговоры о виде и объеме льгот, которые будут включены в программу.

Среди прочего, промышленники требуют снизить с 16% до 12% размер налога, который платят компании в центре страны в рамках закона о капитальных инвестициях, в то время как в минфине готовы говорить только об инвестициях в периферийные районы.

Помимо налоговых льгот, в программу будут включены меры по сокращению государственной регуляции, субсидирование систем профессионального обучения, меры по повышению уровня производительности труда и отдача предпочтения израильской продукции при госзаказах.

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