Минфин готовит программу "Нетто промышленность"

Министерства финансов и экономики завешают процесс согласования программы "Нетто промышленность", направленной на поддержку израильского промышленного производства.

Как сообщает "Глобс", на текущий момент между минфином и объединением промышленников ведутся переговоры о виде и объеме льгот, которые будут включены в программу.

Среди прочего, промышленники требуют снизить с 16% до 12% размер налога, который платят компании в центре страны в рамках закона о капитальных инвестициях, в то время как в минфине готовы говорить только об инвестициях в периферийные районы.

Помимо налоговых льгот, в программу будут включены меры по сокращению государственной регуляции, субсидирование систем профессионального обучения, меры по повышению уровня производительности труда и отдача предпочтения израильской продукции при госзаказах.