Самые перспективные профессии по версии службы трудоустройства: агент по продажам в хайтеке, экономист и инженер

Государственная служба трудоустройства опубликовала отчет о профессиях, спрос на представителей которых на израильском рынке труда вырос в период с 2012 по 2017 годы вместе с зарплатами.

Наибольший рост спроса и зарплат за этот период произошел у агентов по продажам со специализацией в сфере высоких технологий. Количество занятых в этой профессии выросло на 84%, а средняя зарплата – на 81%.

На 69% вырос спрос на экономистов, что привело к росту зарплат на 42%. На третьем месте по росту спроса – инженеры-механики (61%), зарплаты которых выросли на 26%. Сразу за ними в списке следуют дипломированные электрики с ростом спроса на 55% и ростом зарплат на 54%.

На 49% вырос спрос на педагогов в сфере работы с детьми с особыми потребностями, а их зарплаты выросли на 24%.

На 47% вырос спрос на специалистов по охладительным системам (рост зарплаты – на 24%).

На 39% вырос спрос на специалистов по рекламе и пиару.

На 32% вырос спрос на математиков, специалистов по статистике и актуариев (специалисты по страховой математике, владеющие теорией актуарных расчётов), зарплаты которых выросли на 52%.

Спрос на специалистов по математике и статистике, особенно со второй и третьей академическими степенями, значительно вырос в связи с развитием сферы обработки и анализа массивов данных. При этом количество специалистов с высшими степенями в стране не растет, хотя количество студентов на первую степень по математике значительно выросло.

В то же время, как отмечает The Marker, за последние годы резко сократился спрос на представителей таких профессий, как печатник, машинистка, клерк. Соответственно снизились и зарплаты, которые им предлагают.