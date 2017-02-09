Эксперты МВФ похвалили экономику Израиля: самое время для реформ

Специальная делегация Международного валютного фонда, прибывшая в Израиль в январе текущего года, передала премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру финансов Моше Кахлону предварительный отчет о состоянии израильской экономики и рекомендации МВФ.

Отчет составлен по итогам встреч с руководством министерства финансов, Банка Израиля, лидерами предпринимательского сектора, профсоюзными руководителями и представителями академических кругов.

Итоговый отчет будет передан правительству Израиля в течение двух месяцев.

Авторы отчета отмечают стабильный экономический рост и низкий уровень безработицы, существенное снижение государственного долга по отношению к ВВП, сопровождаемое вложениями в систему просвещения, здравоохранение и инфраструктуры.

В то же время, экономисты МВФ подчеркивают необходимость инициации ряда реформ, которые позволят Израилю избежать проблем, которые могут возникнуть уже в ближайшем будущем из-за образования "бутылочных горлышек" в сфере инфраструктуры и кадровых ресурсов.

В частности, МВФ призывает существенно увеличить размер отрицательного подоходного налога и расширить круг его получателей с целью привлечения на рынок труда новых групп населения, а также активнее привлекать на рынок труда представителей арабского и еврейского ультраортодоксального секторов.

Кроме того, необходимы реформы в сфере регуляции и существенное сокращение бюрократических препон с целью повышения уровня производительности труда и снижения дороговизны жизни.

В МФВ не считают программу "Мехир ле-Миштакен" способной решить проблемы рынка жилья и призывают продолжать реформы в сфере земельных ресурсов и строительства с целью повышения предложения.

При этом экономисты фонда призывают Банк Израиля не ослаблять контроль над финансовой системой, позволивший стране достаточно легко пережить глобальный финансовый кризис. В МВФ также с похвалой отозвались о создании независимого управления по контролю над рынком капитала и страхования.

Еще одной критической точкой, в которой необходимо скорейшее проведение реформ, в МВФ назвали состояние транспортной системы страны. Также в пассиве – длинные очереди в системе общественного здравоохранения и большое количество налоговых льгот, которые МВФ рекомендует заменить на точечные субсидии и выплаты.





