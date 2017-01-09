9 января 2017 г.
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Экономика

Правительство просит отложить рассмотрение дела о закрытии магазинов по субботам

время публикации: 14:13 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати фото
Правительство просит отложить рассмотрение дела о закрытии магазинов по субботам

Правительство Израиля намерено обратиться в Высший суд справедливости с просьбой отсрочить дату предоставления ответа на апелляцию по поводу так называемого "закона о магазинах".

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", истцы требуют от правительства помешать мэрии Тель-Авива использовать нормативный акт, позволяющий более чем 200 магазинам работать по собботам.

Входящие в коалицию религиозные партии требуют от главы правительства Биньямина Нетаниягу закрытия магазинов, утверждая, что их работа является нарушением статус-кво.

Суд обязал правительство представить ответ на апелляцию до 23 января. Причина просьбы о переносе – намерение объединить Тель-Авив, Бат-Ям и Хулон в один город.

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Понедельник, 9 января 2017 г.
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