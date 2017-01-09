Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 5 января, валютные торги завершились незначительным ростом курса доллара и умеренным снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,156% и составил 3,849 шекелей за $1. Курс евро снизился на 0,542% и составил 4,052 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.