Проект госбюджета 2019: откуда минфин планирует брать и на что собирается тратить деньги

Министерство финансов представило министрам проект закона о государственном бюджете на 2019 год, который будет рассматриваться правительством в четверг, 11 января.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов.

ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГОСБЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД

Общий размер бюджета на 2019 год – 479,4 миллиарда шекелей в ценах 2018 года. Из них 139,9 миллиарда шекелей – расходы на обслуживание государственного долга (в том числе 39 млрд – проценты по долгу). Таким образом, расходная часть бюджета составляет 339,5 миллиарда шекелей.

Самый крупный бюджет в 2019 году будет у министерства просвещения – 57,1 млрд шекелей, 2 миллиарда шекелей на проекты в сфере просвещения и еще 11,4 млрд шекелей составляет бюджет Совета по высшему образованию. Бюджет министерства обороны – 55,7 млрд шекелей, и еще 9,6 млрд шекелей выделены на различные оборонные нужды. Бюджет "Битуах Леуми" – 44,3 млрд плюс 4,8 млрд шекелей на пособия инвалидам. Бюджет минздрава – 36,5 млрд шекелей. Бюджет министерства транспорта – 476 миллионов шекелей и еще 21,3 млрд шекелей на проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Бюджет министерства строительства – 265 миллионов шекелей, однако минстрой также распоряжается бюджетом на строительство соцжилья (1,4 млрд шекелей) и бюджетом на субсидии и дотации в жилищном секторе (2,6 млрд шекелей). Бюджет министерства внутренней безопасности – 17,8 млрд шекелей, бюджет МИДа – 1,5 млрд, бюджет минюста – 3,7 млрд шекелей. На государственные пенсии и компенсации за увольнение выделено 17,2 млрд шекелей.

Редакция NEWSru.co.il представляет читателям основные параграфы проекта госбюджета

Правительство

Предлагается ликвидировать по меньшей мере 12 министерств, объединить проект "Цифровой Израиль" с правительственным управлением компьютеров и связи, сократить государственный бюджет за счет ликвидированных министерств на 300 млн шекелей в 2020 году, еще на 300 млн – в 2021 году и еще на 200 млн – в 2022 году.

Предлагается ограничить максимальный рост ставок в административных подразделениях министерств и ведомств 0,5%, а в подразделениях по предоставлению услуг (школы, полиция, больницы и т.д.) – 2,3% в год. Министерства и ведомства, штат которых превышает максимальный предусмотренный законом, не смогут принимать на работу новых сотрудников.

Предлагается сократить бюджет оплаты сверхурочных часов и дежурств на случай экстренных ситуаций ("коненут") в 2019 году на 30% (за исключением больниц), сократить на 15% бюджеты министерств на семинары и курсы повышения квалификации. Данный шаг позволит сократить бюджеты министерств на 200 миллионов шекелей.

Предлагается отложить выплату последней части надбавки госслужащим в рамках коллективного трудового договора в обмен на увеличение выплаты на 0,15%. Данный шаг позволит сэкономить в 2019 году 1,8 миллиарда шекелей.

Предлагается обязать все министерства проанализировать расходные статьи, не зафиксированные в основном законодательстве или в трудовых соглашениях, с целью сокращения расходов министерств на 0,5%.

Государственные компании

Предлагается обязать советы директоров государственных компаний рассмотреть в 2019 году вопрос о внеочередной выплате дивидендов на общую сумму 550 млн шекелей в дополнение к дивидендам в размере 550 миллионов шекелей из прибылей за 2016-2018 годы.

Кнессет

Предлагается сократить бюджет Кнессета на 200 миллионов шекелей, составляющих объем накопившихся нереализованных излишков предыдущих бюджетов.

Коалиционные соглашения

Предлагается выделить 680 миллионов шекелей на реализацию коалиционных соглашений на 2019 год.

Предлагается сократить не менее чем на 1 миллиард шекелей из бюджетов коалиционных соглашений, решения по которым были приняты в 2015-2017 годах.

Повышение акцизов

Акциз на уголь предлагается повысить с 46 шекелей за тонну до 102 шекелей за тонну. Налоговое управление рекомендовало повысить акциз до 216 шекелей за тонну, чтобы компенсировать ущерб от сжигания угля, однако это привело бы к существенному повышению тарифов на электричество. Доход от повышения акцизов – 0,5 млрд шекелей.

Акциз на нефтяной кокс (используется при изготовлении цемента) предлагается повысить с 46 шекелей за тонну до 216 шекелей за тонну для компенсации экологического ущерба. Доход – 50 млн шекелей.

Темпы повышения акциза на сжиженный и сжатый природный газ предлагается снизить таким образом, чтобы к 2027 году он составлял 2 шекеля за килограмм, а не 2,34 шекеля за килограмм.

Программа сокращения зависимости от нефти

Предлагается сократить бюджет программы в 2019 и 2020 годах вдвое до 42,5 миллионов шекелей в год.

Правительственные здания

Предлагается обязать каждое министерство выделить бюджет на содержание и ремонт принадлежащих государству зданий, в которых располагаются структуры министерства.

Предлагается предоставить государству отсрочку в завершении работ по обеспечению доступности правительственных зданий для лиц с ограниченными возможностями до 2021 года на следующих условиях: 70% зданий должны быть подготовлены до конца 2018 года, еще 11% – до конца 2019 года, еще 10% – до конца 2020 года и оставшиеся 9% – до 2021 года. Здания, которые государство планирует освободить до 2023 года, освобождаются от необходимости в обеспечении доступности. Данный шаг позволит сэкономить 65 миллионов шекелей.

Министерство туризма

Бюджет министерства туризма предлагается сократить на 10 млн шекелей.

Министерство сельского хозяйства

Предлагается приватизировать часть исследовательских лабораторий ветеринарного института имени Кимрона.

Предлагается сократить с 36 до 26 миллионов шекелей выплаты государства поселенческому отделу Всемирной сионистской организации, соответственно вычтя 10 миллионов шекелей из бюджета минсельхоза.

Также предлагается сократить 10 миллионов шекелей из бюджета дотаций на развитие сельской местности и 10 миллионов шекелей из бюджета компенсаций за гибель скота и птицы от болезней.

Итого в 2019 году планируется сократить бюджет министерства сельского хозяйства на 30 миллионов шекелей. Еще 15 миллионов шекелей планируется вычесть из базы бюджета министерства в 2020 году.

Управление аэропортов

Перевести из бюджета управления аэропортов в государственный бюджет 1,2 миллиарда шекелей в 2019 году.

С 2020 года управление будет перечислять государству 50% чистой прибыли или сумму, предусмотренную законом об управлении аэропортов – 10 миллионов шекелей в месяц (меньшее из двух). С этой целью в управление будет назначен специальный аудитор, который будет отчитываться перед правительством. Кроме того, в управляющий совет управления аэропортов будет включен представитель бюджетного отдела министерства финансов.

Также будет подтверждено освобождение аэропорта имени Бен-Гуриона от всех налогов и выплат муниципальным властям.

МВД

Предлагается сократить 5 миллионов шекелей из базового бюджета МВД и 25 миллионов шекелей из бюджета финансирования специальных муниципальных комиссий, назначаемых МВД в городах, где по той или иной причине распущен выборный муниципальный совет.

Министерство просвещения

Предлагается отложить реализацию закона о длинном учебном дне от 1997 года на 2023 год. Решение позволит сэкономить 1,2 миллиарда шекелей в 2019 году и 2,4 миллиарда шекелей в 2020 году.

Предлагается сократить бюджет министерства просвещения на семинары и курсы повышения квалификации на 30 миллионов шекелей до 270 миллионов шекелей.

Предлагается прекратить выплаты членских взносов в UNESCO в размере 1 миллион шекелей из бюджета министерства просвещения.

Предлагается сократить 12 миллионов шекелей из дополнительного бюджета министерства просвещения на изучение иудаизма и еврейской традиции и культуры.

Предлагается выделить 905 миллионов шекелей в 2018 году и 605 миллионов шекелей в 2019 году на субсидирование групп продленного дня в детских садах и 1-2 классах начальных школ.

Институт национального страхования

Предлагается изменить порядок взаиморасчетов между Институтом национального страхования ("Битуах Леуми") и страховыми компаниями во всем, что касается закона о компенсациях пострадавшим в ДТП, сократив судебные тяжбы между сторонами и сэкономив существенные ресурсы.

Предлагается изменить определение размера пособия по санитарному уходу следующим образом: вместо трех уровней пособия будут созданы шесть уровней, где первый – для лиц с наиболее легким состоянием, а шестой – для лиц с наиболее тяжелым состоянием. На первом уровне размер пособия будет составлять 1.000 шекелей в месяц. На втором уровне – 9,75 часов в неделю. На третьем уровне – 15 часов в неделю при израильском работнике по уходу или 12 часов при иностранном работнике. На четвертом уровне – 19 или 16 часов соответственно. На пятом уровне – 24 часа или 21 час соответственно. На шестом уровне – 30 или 26 часов соответственно.

Для получения первого уровня необходимо получить 2,5-3 балла на проверке по зависимости от посторонней помощи, для получения шестого уровня – 9,5 баллов и более. На 2-6 уровнях до четырех часов пособия можно будет получить деньгами.

Лица, до реформы получавшие определенное количество часов помощи, а после реформы получившие пособие первого уровня, смогут выбрать, получать ли пособие первого уровня деньгами или же количество часов, на которое они имели право до реформы.

Для облегчения бюрократических процедур предлагается в течение 60 дней ввести единую стандартную форму для реализации прав человека, нуждающегося в санитарном уходе, которая будет заполняться один раз и использоваться всеми инстанциями.

Стоимость реформы для государственного бюджета – 500 миллионов шекелей в год.

Министерство алии и интеграции

С 1 января 2019 года корзина абсорбции будет выдаваться новому репатрианту-одиночке или семье из двух человек только в случае, если стоимость их совокупного имущества менее 500 тысяч шекелей. Лимит для семей, в которых более двух человек, будет определен позднее.

Часть сэкономленных средств пойдет на увеличение размера корзины абсорбции для репатриантов без имущества: предлагается на 10% повысить размер "корзины" для одиночек, неполных семей и бездетных пар.

Предлагается с 1 января 2019 года обусловить получение репатриантами помощи в оплате аренды жилья соответствием уровня доходов двойному максимальному размеру дохода, позволяющего получить пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Также планируется сократить бюджет министерства абсорбции с 1 января 2019 года на 100 миллионов шекелей и бюджет министерства строительства – на 30 миллионов шекелей.

Бюджет министерства на помощь социальным организациям предлагается сократить на 20 миллионов шекелей.

Министерство труда и социального обеспечения

Предлагается выделить 15 миллионов шекелей в год на финансирование проектов помощи в трудоустройстве родителей-одиночек.

Предлагается сократить бюджет Института национального страхования на консультантов на 10 миллионов шекелей, бюджет министерства соцобеспечения на поездки за границу, семинары и курсы повышения квалификации – на 3 миллиона шекелей, бюджет администрации управления по правам выживших в Холокосте – на 4 миллиона шекелей.

С целью борьбы за повышение уровня техники безопасности на рабочих местах предлагается обязать работодателей участвовать в оплате пособия пострадавшим в результате производственной аварии, выплачиваемого Институтом национального страхования ("Битуах Леуми") в соответствии с уровнем риска. Предлагается обязать работодателей приобрести для работников полисы страхования на случай производственной травмы. Получателем средств в страховом случае будет Институт национального страхования (в минфине подчеркивают, что данная инициатива касается только отношений между "Битуах Леуми" и работодателем, и никак не отразится на работниках и их праве на пособие в случае производственной травмы – прим. ред.).

Поступления в госказну от данного шага оцениваются в 600 миллионов шекелей.

Предлагается увеличить размер и расширить критерии получения отрицательного подоходного налога ("дотации за работу") следующим образом:

– Размер выплат мужчинам будет уравнен с размером выплат женщинам. Таким образом, размер выплаты соответствующему критериям отцу 1-2 детей составит до 495 шекелей в месяц, а отцу трех детей и более – до 720 шекелей в месяц.

– В случае, если оба родителя работают и размер их доходов соответствует критериям, максимальный размер выплат увеличится на 30%.

– Верхняя граница дохода, дающего право на максимальные выплаты, будет повышена с 4780 шекелей до 5 тысяч шекелей.

Стоимость данного шага – 750 миллионов шекелей.

Министерство экологии

Предлагается перевести в 2019 году в государственный бюджет излишки Фонда по сохранению чистоты в размере 500 миллионов шекелей. Предлагается с 2020 года переводить в госбюджет 50% оставшихся в конце года в фонде излишков.

Министерство по делам религий

Предлагается отменить выделение 5% бюджетов религиозных советов в качестве резерва министра по делам религий и сократить бюджет министерства на 7 миллионов шекелей.

Предлагается обязать министра по делам религий объединить административные аппараты министерства и главного раввината и сократить бюджет министерства на 4 миллиона шекелей.

Министерство науки

Предлагается сократить 75 миллионов шекелей из лимита финансовых обязательств министерства на научные и международные исследования и добавить 25 миллионов в лимит финансовых обязательств на прикладные инженерно-технические исследования. В связи с этим предлагается сократить текущий бюджет министерства на 9 млн шекелей в 2019 году, на 25 млн – в 2020 году, на 41 млн – в 2021 году и на 50 млн – в каждом последующем. Предлагается сократить 15 миллионов шекелей из бюджета "корзины финансирования научной деятельности" министерства.

Министерство культуры и спорта

Предлагается лишить Совет по регуляции спортивного тотализатора права влиять на бюджет спортивных структур, оставив ему только полномочия по организации тотализатора.

Все доходы Совета нетто от тотализатора в конце года будут перечисляться в государственную казну. Министр спорта назначит специального аудитора, который будет сопровождать деятельность Совета. Также предлагается уполномочить минспорта и министерство юстиции разработать критерии определения государственной поддержки спортивных структур.

Предлагается снизить потолок освобождения выигрышей в лотереях и на тотализаторе от подоходного налога до 10 тысяч шекелей.

Предлагается сократить бюджет церемоний в министерстве культуры и спорта на 5 миллионов шекелей.

Министерство развития Негева, Галилеи и периферии

Предлагается сократить бюджет министерства на 100 миллионов шекелей.

Министерство экономики и промышленности

Предлагается обязать министерство изменить критерии получения дотаций на трудоустройство в районах национального предпочтения и сократить бюджет министерства на дотации на 12,5 млн шекелей в 2019 году, на 25 млн шекелей в 2020 году и на 30 млн шекелей в каждый последующий год.

Предлагается сократить административный бюджет министерства на 4 млн шекелей.

Предлагается выделить 1 миллиард 151 миллион шекелей на реализацию программы повышения конкурентоспособности израильской промышленности, включая:

– Проекты управления инноваций, проекты по повышению производительности труда, проекты по внедрению современных производственных технологий, проекты агентства малого и среднего бизнеса (в общей сложности 675 млн шекелей).

– Повышение уровня преподавания в технологических колледжах, создание двух центров технологического образования, повышение эффективности работы системы школьного технологического образования, программы профессиональной подготовки с участием работодателей (в общей сложности 365 млн шекелей).

– Создание информационного центра для местной промышленности по экологической регуляции, проекты поддержки экспорта, проекты управления промышленных зон (в общей сложности 111,7 млн шекелей).

Министерство туризма

Предлагается сократить размер НДС, возвращаемого иностранным туристам. Доход государства от данного шага – 40 млн шекелей.

Предлагается сократить административный бюджет министерства туризма на 10 млн шекелей.

Министерство внутренней безопасности

Предлагается распространить на полицию Израиля договор о субсидировании питания госслужащих, сократив бюджет полиции на 50 миллионов шекелей (на текущий момент полицейские, в отличие от остальных госслужащих, получают полную оплату питания в рабочее время).

Предлагается передать полномочия по регулированию вопросов обеспечения безопасности оперативным структурам. Подробности бюджетного решения засекречены.

Министерство финансов

Предлагается сократить максимальную сумму оплаты наличными средствами, когда одна из сторон является бизнесом, с 10 до 8 тысяч шекелей, а когда обе стороны являются частными лицами – с 50 до 25 тысяч шекелей.

Предлагается обязать государственные структуры принять меры по сокращению принятия наличных платежей от населения и создания цифровых методов оплаты, включая оплату посредством смартфонов.

Предлагается обязать министерство транспорта продвигать разработку системы оплаты проезда в общественном транспорте, включая маршрутные такси, посредством карты предоплаты или других цифровых средств.

Данные меры приведут к увеличению доходов государства на 500 млн шекелей в 2019 году и на 850 млн в 2020 году.

Предлагается расширить усилия по защите имущественных и интеллектуальных прав государства путем активизации работы по судебному преследованию нарушителей. В связи с этим сократить базовые бюджеты министерств и ведомств на 112,5 миллионов шекелей, увеличив на эту сумму параграфы расходов, обусловленных доходами.

Предлагается повысить дефицит бюджета на 2019 год с 2,5% от ВВП до 2,9% от ВВП, на 2020 год – с 2,25% до 2,5%, на 2021 год – с 2% до 2,25%, на 2022 год – с 1,75% до 2%, на 2023 год – с 1,5% до 1,75%.

Предлагается включить в директиву о подоходном налоге поправку, превращающую временное решение об увеличении льготных налоговых единиц, принятое в бюджете 2017-2018 годов, в постоянное.

Предлагается исправить закон о резервистской службе, отменив налог на выплаты за резервистскую службу.

Министерство иностранных дел

Предлагается закрыть 8 представительств Израиля за границей в 2018 году, 7 – в 2019 году и 7 – в 2020 году. Соответственно, предлагается сократить бюджет МИДа на 64 млн в 2019 году, на 56 млн – в 2020 году и на 56 млн – в 2021 году.

Предлагается сократить административный аппарат МИДа на 140 человек в течение четырех лет (по 35 человек в год, начиная с 2019 года), сокращая бюджет министерства на 10 млн шекелей в год.





