Польша приобретет партию противоракет, разработанных концерном "Рафаэль"

Польша и США пришли к соглашению о поставке восточноевропейскому государству восьми батарей ПРК Patriot. Сообщение об этом польское министерство обороны опубликовало в ходе визита президента США Дональда Трампа.

Для систем Patriot будут использоваться противоракеты Stunner, производимые совместно концерном "Рафаэль" и американской компанией Raytheon. Изначально они предназначались для использования противоракетной системой "Волшебная палочка".

Польская стороны обратилась с просьбой о получении израильских противоракет из-за заметной разницы в цене. По сообщению портала Ynet, стоимость одной противоракеты израильского производства составляет 450 тысяч долларов, в то время как стоимость американского аналога в десять раз выше. По мнению польских специалистов, Stunner превосходит американскую противоракету и по эффективности.

В апреле министерство обороны Израиля дало разрешение концерну "Рафаэль" вести переговоры с властями Польши о поставке в эту страну крупной партии противоракет.

Польша приобретет также небольшое число американских противоракет, чтобы ускорить процесс ввода система ПРК Patriot в действие. Официальное подписание договора запланировано на ноябрь 2017 года.

Согласно опубликованной информации, общая сумма сделки составляет 7,6 миллиардов долларов. Доля концерна "Рафаэль" составляет примерно миллиард долларов.