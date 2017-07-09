Катарским судам запрещен вход в порты Египта

Управление Суэцкого канала и расположенной на его берегах экономической зоны сообщило, что приступило к реализации решения Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов о разрыве отношений с Катаром.

Согласно заявлению, катарским судам запрещен вход в территориальные воды Египта и египетские порты. При этом проход через Суэцкий канал разрешен - в соответствии с нормами международного права.

Канал – один из наиболее важных торговых путей в мире. Его закрытие заставило бы катарские суда идти в обход Африки, мимо мыса Доброй Надежды. Однако Египет имеет право блокировать проход только для кораблей государств, объявивших ему войну.

Арабские страны, разорвавшие связи с Катаром, несколько дней назад заявили, что продолжат бойкот этой страны. Они подвергли критике "отрицательный" ответ Катара на их список требований, выполнение которых является условием для прекращение дипломатического кризиса.

Катар призвал к "диалогу", чтобы решить разногласия. Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ во время встречи в Каире заявили, что они сожалеют об отрицательном ответе из Катара.