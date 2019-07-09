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Экономика

Уолл-Стрит поможет Израилю открыть биржу для стартапов и криптовалют

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
Моше Кахлон и Шай Баабад
Здание Нью-Йоркской биржи
Здание Тель-Авивской биржи

Министр финансов Израиля Моше Кахлон и гендиректор министерства Шай Баабад, находящиеся с рабочим визитом в США, встретились накануне с руководством Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", стороны договорились о формировании рабочей группы по созданию в Израиле альтернативной торговой площадки для рынка высоких технологий.

Данный шаг является частью стратегического плата израильского управления рынка капитала по созданию в Израиле регулируемых цифровых рынков с целью облегчения стартап-компаниям доступа к венчурным инвестициям и торговли криптовалютами.

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