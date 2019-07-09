Отчет минфина о нарушениях по зарплатам госсектора в Израиле. Подробности

Начальник отдела зарплат госслужащих в министерстве финансов опубликовал отчет о нарушениях в начислении зарплат и пенсий в государственном и общественном секторе за 2017 год.

Нарушения были выявлены в 93 структурах из 790 государственных, муниципальных и общественных структур, в которых зарплаты выплачиваются полностью или субсидируются государством.

В общей сложности было выявлено 340 нарушений, которые находятся на разных стадиях проверки.

Нарушения были выявлены в 54 органах местной власти, 13 госкомпаниях, 11 – в структурах, субсидируемых государством, 7 статуторных организациях (Управление аэропортов, "Битуах Леуми" и т.д.), 6 муниципальных компаниях и 2 религиозных советах.

В 29 структурах нарушения были выявлены второй год подряд, в том числе в пяти из них – третий и более год подряд. В числе злостных нарушителей вошли Управление аэропортов, муниципалитет Тель-Авива, муниципалитет Тайбе, региональные советы Хоф а-Кармель и Земер.

В 34% структур, в которых выявлены нарушения, речь идет только об одном работнике, еще в 16% - о двух работниках. Также в 34% структур , в которых выявлены нарушения, речь идет о 5 работниках и более. Среди них – муниципалитеты и местные советы Бейт-Шемеша, Ганей-Тиквы, Хацор-Глилит, Яфия, Матэ-Йегуда, Нацрат-Илита, Тель-Авива, компания по развитию Тель-Авива-Яффо, завод "Эльта", управление морского образования и подготовки, компания "Мекорот", порт Ашдода, религиозный совет Сдот-Негев, Ведомство национального страхования, Банк Израиля, совет по выращиванию и продаже растений, управление аэропортов, больничная касса "Клалит", "Технион", институт Вайцмана.

Из 178 высокопоставленных сотрудников, в зарплатах которых были выявлены нарушения, 52 (29%) работают в Управлении аэропортов. Данная публикация вызвала возмущение работников управления, утверждающих, что все повышения зарплат были согласованы с министерством финансов в обмен на перечисление управлением в госказну 2,4 миллиарда шекелей из кассы управления.

Из 162 получателей высоких зарплат, у которых выявлены нарушения, 62 (38%) работают на заводе "Эльта", где выявлено необъяснимое количество сверхурочных и дополнительных смен.

Нарушения были выявлены в зарплатах 19 старших научных сотрудников вузов, 18 врачей, 10 психологов, 10 преподавателей, 6 социальных работников и такого же количества ветеринаров.

В 2018 году, согласно отчету, отдел сэкономил государству 238 миллионов шекелей, из которых 37,3 миллиона шекелей нарушители вернули в госказну, а остальная сумма не будет выплачена им в будущем. Экономия за период с 2016 по 2018 год составила 1,9 миллиарда шекелей.

Среди структур, сотрудники которых вернули незаконно полученное – Еврейский университет, "Хеврат Хашмаль", национальное управление пожарной охраны, компания "Амидар", больничная касса "Меухедет", управление телерадиовещания, институт Вингейта, совет птицеводства, несколько десятков муниципалитетов и местных советов, национальная академия наук





