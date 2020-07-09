Банковская система Израиля в период коронавирусного кризиса. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Банковская система Израиля в период коронавирусного кризиса". В опросе, который проводился 7-9 июля, приняли участие 828 респондентов (567 из них ответили на все 24 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство опрошенных, 62%, считают израильскую банковскую систему достаточно стабильной и способной устоять в условиях коронавирусного кризиса.

57% являются клиентами одного и того же банка более 20 лет, 23% – 10-20 лет, 20% – менее 10 лет.

73% заявили, что доверяют своему банку.

При этом 55% респондентов считают, что израильская банковская система представляет собой картель.

У 43% участников опроса есть счет в банке "Апоалим", у 38% – в "Леуми", у 15% – в "Дисконте", у 10% – в "Мизрахи-Тфахот", у 8% – в "Бейнлеуми а-Ришон" (включая отделения "Оцар а-Хаяль"), у 6% – в "Яхав", у 3% – в "Банк а-Доар" (Почтовом банке). В прочих банках свои счета держат менее 3% опрошенных.

При этом основной счет 36% держат в "Апоалим", 31% – в "Леуми", 12% – в "Дисконте", 6% – в "Мизрахи-Тфахот", 6% – в "Бейнлеуми а-Ришон" (включая отделения "Оцар а-Хаяль"), 4% – в "Яхав". В прочих менее – 3%.

33% опрошенных посещают банк один раз в год или реже, 31% – пару раз в год, 17% – пару раз в квартал, 13% – пару раз в месяц, 2% – раз в неделю или чаще.

Чаще всего наши читатели сталкивались с проблемой при необходимости связаться с представителями банка удаленно (25%).

Был задан вопрос "Какими удаленными банковскими операциями вы пользуетесь (через интернет-сайт/телефон/приложение)?" Самые частые ответы: проверка текущих данных по счету – 78%, перевод денег со счета на счет – 52%, заказ чековой книжки – 38%.

69% участников опроса осуществляют через интернет простые банковские операции (проверка счета, снятие и вкладывание денег, перевод денег и т.д.). 45% – через банкоматы, 27% – с помощью приложения для смартфона, 16% – по телефону, 15% – через клерка.

35% респондентов заявили, что знают свой текущий кредитный рейтинг. 46% не знают. 18% затруднились с ответом.

50% сказали, что никогда не торгуются с банком, когда хотят получить от него услуги (например, уменьшить комиссионные или ставку по ссуде). 25% торгуются "иногда", 12% – "регулярно".

Только 18% в течение последнего года сравнивали размеры комиссионных в разных банках.

У 30% опрошенных есть валютный счет в израильском банке. 45% пользуются банковскими накопительными программами и вкладами.

Только 13% пользуются услугами банковских консультантов по инвестициям.

РЕЙТИНГ БАНКОВ

Участникам опроса был задан вопрос "Довольны ли вы вашим банком в период коронавирусного кризиса?" По ответам на этот вопрос можно составить рейтинг ведущих израильских банков среди наших читателей.

Отношение (в процентах) числа клиентов, довольных банком в кризисный период, к общему числу клиентов среди участников опроса.

"Дисконт" – 75%

"Бейнлеуми а-Ришон" – 71%

"Леуми" – 65%

"Яхав" – 61%

"Мизрахи-Тфахот" – 60%

"Апоалим" – 59%

СМЕНА БАНКОВ

При ответе на вопрос "Переводили ли вы основной счет из одного банка в другой в последние два года?" две трети участников опроса выбрали ответ: "Нет, меня устраивает мой банк". Каждый четвертый заявил: "Нет, это слишком сложно, дорого и требует много времени". Более 9% переводили, при этом большинство из них с проблемами не столкнулись.

57% опрошенных не меняли банк, в котором держат основной счет, за всё время жизни в Израиле. 24% меняли один раз, 10% – два раза, 6% – три раза, 3% – больше трех раз.

При этом 24% опрошенных уходили из банка "Апоалим", 18% – из "Леуми", 13% – из "Дисконта", 5% – из "Мизрахи-Тфахот", 4% – из "Бейнлеуми а-Ришон".