"Кто у руля?": меньше оптимизма, планы спасения и не использованные деньги. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Оптимизм рассеивается

Немногим более месяца назад Банк Израиля опубликовал довольно оптимистичный прогноз по восстановлению экономики страны, сопроводив его примечанием "Если не будет второй волны эпидемии". Новый прогноз центробанка, опубликованный на этой неделе, говорит о сокращении ВВП страны на 6%, а не на 4,5%. Средний уровень безработицы во втором полугодии составит 9%, а не 8,5%, а дефицит государственного бюджета – 12%, а не 11,5%. При этом подчеркивается, что показатели могут ухудшиться, если вторая волна эпидемии не будет остановлена и правительству придется принимать дополнительные меры, связанные с сокращением экономической деятельности.

Рынок труда снова сокращается

По состоянию на 8 июля, в государственной службе трудоустройства зарегистрированы 848258 безработных, из которых 140626 остались без работы после смягчения карантина 19 апреля. На работу в период с 19 апреля до 8 июля вернулись 392806 человек. В свете новых карантинных ограничений смена тенденции и возобновление роста уровня безработицы не станут неожиданностью. Тем более, что на этой неделе мы стали свидетелями первых крупных увольнений, не связанных напрямую с наиболее пострадавшими секторами. В хайтеке компания Amdocs объявила об увольнении 1000 работников, из которых 200-300 будут сокращены в Израиле. В оборонной промышленности в свете кризиса в гражданской авиации увольнение грозит 900 сотрудникам "Израильской авиационной промышленности" и 92 работникам завода "Маноэй Бейт-Шемеш".

В первую неделю июля был утвержден и проведен через Кнессет ряд решений, продлевающих помощь безработным:

- Продление пособия по безработице до 16 августа;

- Продление снижения минимального трудового стажа с 12 до 6 из последних 18 месяцев;

- Зачет резервистской службы в трудовой стаж;

- Продление разрешения на одновременное получение двух пособий для инвалидов, получателей алиментов и пособия по прожиточному минимуму;

- Продление выплаты дотаций уволенным работникам в возрасте старше 67 лет.



Демобилизованным военнослужащим разрешили использовать для любых целей демобилизационный бонус, который до сих пор можно было тратить только на учебу, покупку жилья или бизнес.

Общественный сектор

После публикации СМИ "пробных шаров", позволивших минфину проверить почву, был озвучен более подробный план сокращений в госсекторе. И главным изменением по сравнению с предыдущими "сливами информации" стало распоряжение главы минфина Исраэля Каца не увольнять с госслужбы ни одного работника. Экономия будет достигаться только сокращением зарплат и одноразовых выплат и закрытием ставок после ухода работников на пенсию. В результате, вместо анонсировавшейся экономии в 45 миллиардов шекелей за три года, в планах говорится уже об экономии в 6-7 миллиардов шекелей за год. И это еще до начала "торга" с профсоюзами, а председатель Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид уже заявил, что не позволит сокращать зарплаты.

Для сравнения, министерство финансов категорически отказывалось предоставлять авиакомпании "Эль-Аль" какую-либо помощь без проведения программы оздоровления, включающей сокращение штатов и переподписание коллективных трудовых соглашений, поскольку старые соглашения делали работу авиакомпании экономически нецелесообразной. Разумеется, госслужбу нельзя измерять только экономическими мерками, но определенная программа оздоровления госсектору точно не помешала бы. Причем не только со стороны профсоюзов, но и со стороны управления госслужащих, без санкции которого гендиректор министерства не может переместить работника на другую должность, закрыть или добавить ставку.

Кто у руля?

Только под конец пятого месяца кризиса на рынке труда правительство заговорило о долгосрочной (с перспективой на 6-12 месяцев) программе помощи безработным и бизнесам в кризисных отраслях. До сих пор все шаги были или одноразовыми, или из расчета на один, максимум – полтора, месяца.

Однако и здесь из "хотели как лучше" может получиться "как всегда". Во вторник утром премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел ряд важных экономических совещаний, пригласив на них председателя Банка Израиля Амира Ярона, бывшего председателя Банка Израиля Стэнли Фишера и других высокопоставленных чиновников и специалистов. Однако министра финансов Исраэля Каца среди участников этих заседаний не было (позднее из канцелярии Каца было сделано неубедительное заявление, что он был приглашен, но предпочел работать над представлением новой экономической программы).

Амир Ярон объявил о программе закупки корпоративных облигаций (только израильских и только с рейтингом А– и выше) и представил свою экономическую программу. В тот же день свою экономическую программу представил несостоявшийся министр финансов депутат Кнессета Нир Баркат, заявив, что готовил ее по просьбе главы правительства, и раскритиковав минфин за "утрату доверия предпринимателей". Параллельно свою программу представило объединение промышленников.

Только вечером свою программу анонсировал министр финансов Исраэль Кац.

Подобное развитие событий свидетельствует о конфликте между Нетаниягу и Кацем. Снова становится непонятным, кто отвечает за экономическую политику и управление экономическим кризисом, на какую программу ориентироваться. А это, в свою очередь, усиливает рост неопределенности и снижает готовность предпринимательского сектора возвращать работников и вкладывать средства в реальные инвестиции.

И здесь нельзя не вспомнить, что свою заслуженную репутацию лучшего министра финансов Биньямин Нетаниягу заработал в 2003-2005 годах, проведя ряд важных и непопулярных на тот момент реформ. Но провести их он смог во многом потому, что имел полную и безусловную поддержку главы правительства Ариэля Шарона. На текущий момент похоже, что предоставить такую поддержку Кацу Нетаниягу не готов.

Вечером в среду стало известно, что Нетаниягу отказался утверждать программу Каца, потребовав упростить процедуру выплаты помощи "до нажатия одной кнопки", однако это требует внесения изменений в законодательство.

Из представленных программ интерес представляет впервые озвученная минфином готовность выплачивать "стипендию на проживание" предпринимателям, бизнес которых потерял более 50% дохода (речь идет именно о помощи предпринимателю как частному лицу, а не его бизнесу). Также в программу входит изменение процесса выплаты пособий по безработице до лета 2021 года или до снижения уровня безработицы ниже 10%, отсрочка выплат по ипотекам и ссудам до лета 2021 года, отмена штрафа за снятие накоплений из фонда повышения квалификации, постоянные дотации малым бизнесам с потерей оборота более 50% и компенсация постоянных расходов крупным бизнесам с потерей оборота свыше 50%, и т.д.

Провал в реализации

Однако, как выяснилось на этой неделе, подготовка и утверждение программы помощи – не единственная проблема правительства. Вопрос "Где деньги?", озвученный мной на прошлой неделе в контексте реализации экономической программы правительства, получил ответ в виде отчета министерства финансов. Согласно этому отчету, из 105 миллиардов шекелей, выделенных на борьбу с кризисом в марте этого года, до адресатов дошли только 46,9 миллиардов (43%), из которых значительная часть – кредиты, которые нужно будет возвращать.

Так, программа ссуд под гарантии государства для малых бизнесов реализовала 13,6 миллиарда шекелей из 18 миллиардов, программа ссуд под гарантии государства для крупных бизнесов – только 1 миллиард из выделенных 6 миллиардов. В рамках программы для бизнесов с высоким уровнем риска на конец июня было выдано кредитов только на 11 миллионов шекелей из 4 миллиардов шекелей, просто потому, что с момента ее анонсирования 3 мая до момента ее запуска 22 июня прошло более полутора месяцев.

Как уже сообщалось на прошлой неделе, расходы на пособия по безработице составили 5,7 млрд вместо 13,9 млрд шекелей, расходы на дополнительные программы (выплаты уволенным в возрасте старше 67 лет, выплаты двойных пособий и т.д.) – 1,6 млрд из выделенных 4,3 млрд.

Дотации частным предпринимателям были выплачены на сумму 3 из 3,6 миллиардов шекелей, а вот в рамках программ поддержки непрерывности бизнес-деятельности было реализовано только 1,8 миллиарда шекелей из выделенных 11,2 миллиардов. В рамках программы поддержки хайтека были потрачены 57 миллионов из 2,7 миллиарда шекелей, в рамках программы дигитализации и продвижения технологий удаленного обучения – 41 миллион из 600 миллионов шекелей.

Из 1,1 миллиарда шекелей для помощи группам риска реализовано только 253 миллиона шекелей. После пяти месяцев кризиса из 625 миллионов шекелей, выделенных на программы переквалификации, и 200 миллионов шекелей, выделенных на помощь некоммерческим организациям с упором на культуру и спорт, не было потрачено ни одного шекеля. Только на этой неделе был принят закон, позволяющий демобилизованным военнослужащим использовать дембельский бонус на любые цели. Поэтому из 1,25 миллиарда шекелей, выделенных для этой цели, также не было реализовано еще ни одного шекеля.

Министерство здравоохранения из полученных 10 миллиардов шекелей потратило 3,5 миллиарда и на такую же сумму дало обязательства.

Исраэль Кац, анонсируя свою программу, заявил, что при ее составлении были учтены предыдущие ошибки и сделаны соответствующие выводы. Остается надеяться, что одним из выводов была необходимость сокращения бюрократии и ускорения процесса доведения средств для адресатов, иначе эти средства могут уже не понадобиться.

"Эпидемия – не повод для нарушения контракта", и другие решения регуляторов

Эпидемия коронавируса – крупнейшее со времен Войны Судного дня событие, подпадающее под определение форс-мажора и имеющее столь значительное по объему влияние на выполнение контрактных обязательств в Израиле. Как и тогда, министерство юстиции сочло, что вмешательство государства в контрактные отношения должно оставаться минимальным. На текущий момент мировые суды вынесли несколько постановлений, в первую очередь касающихся договоров об аренде недвижимости. В ряде случаев суд встал на сторону арендодателя, постановив, что кризис – не повод не платить аренду, в отдельных случаях были вынесены противоположные постановления. На этой неделе министерство юстиции опубликовало официальную позицию, согласно которой эпидемия коронавируса, пусть и является форс-мажором, не может автоматически служить поводом для невыполнения контракта. Согласно рекомендациям комиссии под председательством заместителя юридического советника по гражданскому праву Эреза Каминица, в случае невозможности выполнения контракта в его первоначальном формате, сторонам следует постараться договориться о внесении в него поправок с учетом изменившейся ситуации.

Государственное вмешательство, по мнению минюста, оправданно в трех видах массовых контрактных обязательств, в которых принята оплата услуги авансом – банкетные залы, концерты и театры, и детские сады. В этих сфера минюст рекомендует законодательно определить условия возврата заплаченных потребителем средств в случае невозможности выполнения контракта. Ранее Кнессет утвердил еще одно законодательное изменение в контрактном праве в связи с кризисом, но уже не в пользу потребителя – срок разрешенной задержки в передаче строительной компанией нового жилья покупателю увеличен с 60 до 100 дней.

К сожалению, под давлением лоббистов и министра транспорта, была временно заморожена реформа оплаты проезда в общественном транспорте, которая должна была позволить оплату с помощью приложения для мобильного телефона. Реформа, инициированная Исраэлем Кацем на посту министра транспорта и продвигавшаяся Бецалелем Смотричем, была остановлена под предлогом проверки степени безопасности личных данных (непонятно, почему это было решено сделать непосредственно перед запуском программы, а не на стадии утверждения или тестирования). Одним из наиболее активных лоббистов откладывания реформы является компания PCentra, оператор проездных "Рав-Кав", которая после запуска реформы потеряет, по оценкам специалистов, около 35 миллионов шекелей в год.

В рамках реформы оплата проезда должна осуществляться раз в месяц в конце месяца (как это делается, например, при оплате парковки через такие приложения, как Pango), после того, как приложение посчитает все поездки пассажира за месяц по наиболее оптимальному для него тарифу. Реформа должна была позволить пассажирам снизить расходы на общественный транспорт, а государству сэкономить несколько десятков миллионов шекелей в год на комиссионных компании, обслуживающей проездные карты "Рав-кав". Кроме всего прочего, реформа должна была облегчить возможность оплаты проезда тем, кто по какой-то причине забыл или не смог положить деньги на проездной.

Еще одним странным решением минтранса стал запрет на удаленную работу из дома, изданный вопреки рекомендациям министерства здравоохранения и управления госслужащих.

Одним из значимых решений этой недели стало утверждение национальной комиссией по планированию и застройке плана развития побережья озера Кинерет, работа над которым велась последние десять лет. В рамках плана 90% побережья озера будут сохранены для свободного доступа населения. 45% побережья будет заповедником, а 40% – выделена для пляжей и кемпингов. Отменено запланированное строительство двух платных курортов к северу от шоссе 87.

Министр связи Йоаз Хендель разрешил компаниям инфраструктуры связи ("Безек"), HOT и IBC, предлагать полные пакеты доступа к интернету, которые до сих пор могли предлагать только провайдеры. Этот шаг усиливает конкуренцию на интернет-рынке. Еще одно решение минсвязи запрещает продажу одним поставщиком интернет-услуг по разным ценам в разных регионах страны. Запрет призван предотвратить дискриминацию периферии.





