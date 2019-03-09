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Экономика

США требуют пересмотра соглашения о свободной торговле с Израилем

время публикации: 06:51 | последнее обновление: 07:03 блог версия для печати фото
США требуют пересмотра соглашения о свободной торговле с Израилем

На следующей неделе в Израиль прибудут представители министерства торговли США с целью ведения переговоров о пересмотре соглашения о свободной торговле между странами.

Как сообщает Fortune, в задачу представителей Вашингтона входит снижение израильских торговых барьеров в сфере сельского хозяйства, которое облегчит поставку в Израиль американской продукции.

Договор о свободной торговле между Израилем и США был подписан в 1985 году, став первым для Израиля и первым для США вне Северной Америки. В последний раз изменения в него вносились в 2004 году.

В последние годы второй каденции Барака Обамы администрация Белого дома пыталась добиться внесения новых изменений, однако в Израиле категорически отказались что-то менять.

На текущий момент давление Белого дома, не стесняющегося требовать изменений в торговых отношениях не только от Китая, но и от таких союзников как Турция и Индия, может быть гораздо более серьезным. По оценке политических экспертов, на сей раз в Иерусалиме предпочтут пойти на уступки, особенно если в обмен можно будет добиться снижения давления в других сферах, и в первую очередь – касательно готовящегося Вашингтоном плана мирного урегулирования, пишет журналист Айвен Ливингстон.

По данным министерства торговли США, практически любая импортируемая в США израильская продукция является конкурентоспособной, тогда как почти вся американская сельхозпродукция, поставляемая в Израиль, облагается высокими пошлинами и сталкивается со значительной бюрократией.

Учитывая, что речь идет о значительных расстояниях между странами, американская делегация намерена добиваться отмены пошлин на продукцию с большим сроком годности, такую как твердые сыры, яблоки и т.д.

США являются крупнейшим торговым партнером Израиля с оборотом более 30 миллиардов долларов в год, из которых на долю сельского хозяйства приходится 1 миллиард долларов. При этом дефицит США в торговле с Израилем составляет 14 миллиардов долларов.

Как сообщает The Marker, представители израильских фермеров, особенно владельцы яблоневых садов на севере страны, угрожают обратиться в БАГАЦ, обвинив премьер-министра Биньямина Нетаниягу в предвыборном подкупе, в случае, если тот пойдет на уступки и согласится снизить или отменить пошлины на американскую сельхозпродукцию.

Напомним, что накануне юридический советник правительства Авихай Мандельблит запретил министру финансов Моше Кахлону подписывать в предвыборный период указ об отмене пошлин на импорт молочной продукции.



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