Еврейский национальный фонд объявил о замораживании всех проектов, включая поддержку репатриации

Председатель Еврейского национального фонда (ККЛ) Дани Атар направил главам органов местной власти и различных организаций уведомление о замораживании всех будущих проектов и пересмотре текущих проектов на общую сумму 2,4 миллиарда шекелей.

Сильнее всего пострадают проекты поддержки репатриации, на которые ККЛ выделил 1,38 млрд шекелей. Также будут заморожены 420 миллионов шекелей, предназначенные для органов местной власти, и другие проекты.

В письме Атара говорится, что структуры, ранее получавшие финансирование от ККЛ, больше не могут рассчитывать на эти средства.

Письмо Атара связано с решением финансовой комиссии Кнессета утвердить ко второму и третьему чтениям проект закона о налогообложении ККЛ.

Законопроект предлагает руководству ККЛ два варианта – в 2018-2019 годах перевести государству 2 миллиарда шекелей (65% доходов) и получить освобождение от налогов до 2023 года, или же начать платить налоги с 1 января 2018 года.

В любом случае, с 1 января 2024 года все налоговые льготы для ККЛ будут отменены и фонд будет платить налоги в полном объеме.