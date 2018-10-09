СМИ: ударный БПЛА в России будет создавать партнер Израиля

Проект по созданию российского отечественного тяжелого ударного беспилотного самолета "Альтаир" в ОКБ им. Симонова "движется к бесславному завершению", пишет издание "Бизнес-online". "Военные передают тему Уральскому заводу гражданской авиации, накачавшему мускулы на сборке израильских БПЛА", – говорится в этой публикации.

Россия значительно отстает в создании беспилотной авиатехники от Израиля, США, Великобритании, Китая и многих других развитых стран. Хотя разработкам БПЛА в РФ уделяется значительное внимание, а на проекты по созданию отечественных ударных беспилотных самолетов потрачены огромные средства.

Россия активно сотрудничает с Израилем в сфере беспилотной авиатехники. В течение нескольких лет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге собирал беспилотные системы Searcher MkII разработки израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) по заказу российского министерства обороны. Эти БПЛА стоят на вооружении российской армии и известны как "Форпост". В мае 2018-го в Кубинке был представлен российский мини-БПЛА "Застава", аналог израильского комплекса Bird Eye 400 (также разработки IAI), собираемый в России по израильской лицензии на УЗГА.

Сборка израильских беспилотников в Екатеринбурге. Фоторепортаж 2013 года

В январе 2018 года российская газета "Известия" писала о планах по созданию модернизированных БПЛА "Форпост-М". Тогда говорилось о том, что эти самолеты оснастят миниатюрными высокоточными радиолокаторами, и заявлялось, что они должны быть переданы министерству обороны России в 2019 году. В июле "Известия" и телеканал "Звезда" подтверждали, что в следующем году минобороны РФ должно получить "Форпост-М", тогда же прозвучало, что модернизированный "Форпост" задумывается как ударный.

Кроме того, сообщалось, что "Форпост-М", "бортовое радиоэлектронное оборудование которого не имеет аналогов в мире, сможет совершать полеты без использования системы ГЛОНАСС или GPS, что даст ему преимущества в насыщенных системами ПВО и РЭБ противника районах".

Минобороны РФ заявляло: "Форпост-М" сможет действовать в радиусе до 250 километров от расположения оператора, развивать скорость более 200 километров в час и находиться в воздухе до 17 часов.

"Бизнес-online" пишет, что испытания БПЛА "Форпост-М", который должен стать первым российским ударным БПЛА, уже завершаются. Издание сообщает, что этот комплекс получит радар, оптические системы и управляемые авиабомбы. В какой степени "Форпост-М" действительно является отечественной российской разработкой, оценить пока сложно.

Один из ведущих российских специалистов по беспилотной авиатехнике, главный редактор сайта UAV.ru Денис Федутинов заявил редакции NEWSru.co.il: "Идея создания модернизированного и локализированного БПЛА "Форпост" является следующим органичным шагом после закупки партии БПЛА в Израиле и последовавшей организации производства в России. Данный комплекс уже не вполне современен и наверняка российскими военными в ходе его эксплуатации были сформулированы некие замечания и пожелания, которые могли быть формализованы в виде технического задания на модернизированную версию. Представляется, что данная идея могла бы быть реализована двумя путями. Во-первых, это могло быть сделано в сотрудничестве с разработчиком – израильской компанией Israel Aerospace Industries. Это мог бы быть наиболее продуктивный путь, который позволил бы российской компании-партнеру получить необходимые компетенции в области создания беспилотной техники. Вместе с тем, в условиях существующей геополитической обстановки данный вариант, к сожалению, оказался практически не реализуемым. Во-вторых, это могло быть сделано исключительно силами российских компаний промышленности. Однако в данном случае, чтобы исключить собственно программу сборки и обслуживания БПЛА "Форпост" из возможного негативного влияния подобной неавторизованной разработчиком модернизации, программа создания "Форпост-М" трансформировалась бы фактически в программу создания нового беспилотного аппарата, который с исходным израильским оригиналом связывало только общее российское наименование. Представляется, что именно последний вариант был выбран и в настоящее время реализуется силами Уральского завода гражданской авиации, где в том числе ведется сборка "Форпостов". Похоже, что именно факт освоения отверточного производства этого израильского БПЛА послужил основным мотивом выдачи контракта на создание БПЛА "Форпост-М" данной компании. При этом отсутствие у УЗГА опыта в области проектирования беспилотной техники ставит под сомнение реализуемость проекта в указанные сроки".

В мае 2018 года на военном параде в Москве был показан другой беспилотный самолет – "Корсар", рядом с которым на платформе лежали ракеты. Не исключено, что формально именно он будет первым российским ударным БПЛА.

Военно-техническое сотрудничество с Россией вызывало и вызывает немало вопросов в Израиле. Это связано, прежде всего, с тем, что Москва продолжает поставки вооружений в Иран и Сирию. При этом Тегеран проявляет особый интерес к технологиям БПЛА, развивая собственное производство данной техники. Иранские БПЛА неоднократно использовались ливанской "Хизбаллой" против Израиля. Во время операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года) простейшие БПЛА (в том числе, "беспилотник-камикадзе") были впервые применены террористической организацией ХАМАС в условиях реальных боевых действий. Российские БПЛА, в том числе "Форпост", активно использовались во время боевых действий в Сирии, начиная с 2015 года. На этом фоне Израиль отказывался от предложений России по совместному производству современных ударных БПЛА.





