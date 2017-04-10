Пособия по инвалидности будут увеличены на 50%

Министр финансов Моше Кахлон принял решение увеличить ассигнования на пособия по инвалидности на четыре миллиарда шекелей. На данный момент они составляют девять миллиардов шекелей.

Глава минфина поручил бюджетному управлению возглавляемого им ведомства разработать план поэтапного увеличения пособий. Весь процесс должен занять от четырех до пяти лет. К концу этого срока граждане со 100% инвалидностью будут получать около 3.800 шекелей в месяц.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", сотрудники министерства не знают, откуда поступят необходимые средства. Однако напомним, что в первом квартале 2017 года было собрано налогов на 1,6 миллиарда шекелей, чем планировалось.

Один из лидеров борьбы за права инвалидов, депутат от партии МЕРЕЦ Илан Гилон, выразил удовлетворение готовностью минфина пойти на существенное увеличение пособий. Вместе с тем, он призвал приравнять пособие к минимальной зарплате, составляющей 5.000 шекелей.





