AirBnB отказался от бойкота Иудеи и Самарии, Абхазии и Южной Осетии

Компания AirBnB, предоставляющая платформу для краткосрочной аренды жилья для туристов по всему миру, объявила о прекращении бойкота еврейских поселений Иудеи и Самарии и об урегулировании всех исков по данному поводу.

Согласно условиям урегулирования, компания не будет продвигать политику удаления апартаментов на территории "Западного берега".

"Мы понимаем всю сложность вопроса, поднятого в предыдущей поправке к нашей политике, и продолжим разрешать размещать на платформе жилье на всей территории "Западного берега", однако AirBnB отказывается от прибыли, получаемой от ее деятельности в данном регионе", - говорится в заявлении.

Любая прибыль AirBnB от деятельности в данном регионе будет жертвоваться благотворительным некоммерческим организациям на закупку гуманитарной помощи в разных регионах планеты. Такая же политика будет проводиться по отношению к Южной Осетии и Абхазии.

В заявлении также подчеркивается, что AirBnB всегда выступала против антиизраильского движения BDS, и никогда не участвовала в бойкоте Израиля или израильтян.





