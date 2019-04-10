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Экономика

AirBnB отказался от бойкота Иудеи и Самарии, Абхазии и Южной Осетии

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати фото
AirBnB отказался от бойкота Иудеи и Самарии, Абхазии и Южной Осетии
AirBnB отказался от бойкота Иудеи и Самарии, Абхазии и Южной Осетии
AirBnB отказался от бойкота Иудеи и Самарии, Абхазии и Южной Осетии

Компания AirBnB, предоставляющая платформу для краткосрочной аренды жилья для туристов по всему миру, объявила о прекращении бойкота еврейских поселений Иудеи и Самарии и об урегулировании всех исков по данному поводу.

Согласно условиям урегулирования, компания не будет продвигать политику удаления апартаментов на территории "Западного берега".

"Мы понимаем всю сложность вопроса, поднятого в предыдущей поправке к нашей политике, и продолжим разрешать размещать на платформе жилье на всей территории "Западного берега", однако AirBnB отказывается от прибыли, получаемой от ее деятельности в данном регионе", - говорится в заявлении.

Любая прибыль AirBnB от деятельности в данном регионе будет жертвоваться благотворительным некоммерческим организациям на закупку гуманитарной помощи в разных регионах планеты. Такая же политика будет проводиться по отношению к Южной Осетии и Абхазии.

В заявлении также подчеркивается, что AirBnB всегда выступала против антиизраильского движения BDS, и никогда не участвовала в бойкоте Израиля или израильтян.



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// NEWSru.co.il // В мире // 3 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 1 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 30 января 2019 г.
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