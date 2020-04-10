"Выживем, другого варианта у нас нет". Владельцы "Бабеля" о книжном бизнесе в период кризиса

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию серии бесед с представителями малого и среднего бизнеса, частными предпринимателями, пострадавшими в результате введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

На наши вопросы отвечают владельцы тель-авивского книжного магазина "Бабель" Евгений и Лена Коганы.

Беседовала Алла Гаврилова.

Книжные магазины не входят в список торговых точек, которые разрешено держать открытыми во время карантина. Что сейчас происходит с вашим бизнесом?

Книги у нас можно заказывать, и доставка сейчас бесплатная по всей стране. Мы либо сами привозим заказ и оставляем под дверью, либо отправляем книги по почте. Что касается лекций, то мы их тоже перевели в онлайн. Правда, раньше лекции у нас проходили ежедневно, а сейчас мы проводим их два раза в неделю, и подготовили очень крутую программу. К сожалению, эта история совсем не про деньги – мы просто пытаемся сохранить содержание.

Как сильно упали ваши доходы?

Процентов на 80, если не больше. Это даже не тот минимум, который способен держать нас на плаву.

Вам удалось как-то решить вопрос с арендой магазина? Учитывая, что он закрыт.

Еще когда кризис только начинался, мы решили, что, если хотим выжить, магазин нужно на время закрыть и перейти полностью онлайн. Тем более, что мы давно хотели сменить помещение, но не решались. Мы попросили хозяина расторгнуть договор, предлагали хорошие отступные, но он отказался. Более того, он отказался сделать нам скидку или отсрочить платежи на эти месяцы. Как объяснил нам адвокат, закон на стороне хозяина, поскольку прямого запрета на работу у нас нет, есть только запрет держать магазин открытым.

Сейчас мы с интересом ждем, как решится вопрос с арноной (муниципальный налог). Есть разговоры о том, что арнону на эти месяцы понизят, но ничего конкретного пока мы не знаем.

Вы получаете какую-то помощь от государства?

Мы должны получить пособие для малых бизнесов, которое рассчитывается по доходам 2018 года, – насколько можно судить, нам положено что-то около трех с половиной тысяч, и какую дыру мы ими сможем закрыть, пока непонятно. Проблема в том, что мы каждый день заходим на сайт налогового управления, и каждый день видим, что еще не получили ответ. Так что пока мы никаких денег не видели.

Кроме того, мы имеем право просить о снижении выплат "Битуах Леуми". И у нас есть право на получение ссуды под гарантии государства. Но нам бы очень хотелось получить ссуду не для выживания сейчас, а для открытия нового магазина.

То есть, вы намерены после кризиса открыть новый магазин? Каким он будет?

После того, как хозяин, которому мы исправно платили все четыре с половиной года, ни разу не нарушив свои обязательства, не просто отказался пойти нам навстречу, но и перестал отвечать на звонки, мы поняли, что больше не хотим с ним работать и что настал тот момент, когда пора двигаться дальше. Нам давно все говорили, что пора расширяться, да и нам самим надоело каждый вечер ставить и убирать стулья. В общем, сами бы мы вряд ли на это решились.

Мы мечтаем об отдельном лекционном зале. О столиках, за которыми люди могут сидеть, читать книги, пить кофе и общаться. И, конечно, мы мечтаем о гораздо большем выборе книг.

Но формат останется прежним: хорошие книги, хорошие лекции, хороший кофе.

А сейчас появилась еще одна проблема. Все-таки книги у нас заказывают, а запасы мы пополнить не можем. Грузовые перевозки пока осуществляют из России только турецкие авиалинии, которые летают сюда два раза в неделю. Кроме того, что это сильно затягивает процесс и усложняет оформление, доставка подорожала, соответственно, книги должны стать дороже на 25%. А мы, как вы знаете, стараемся держать самые низкие в Израиле цены на книги. Пока еще книг много, так что мы подождем в надежде, что кто-то еще начнет летать.

Какими вы видите свои перспективы на ближайшее будущее?

Пока мы работаем и закрываться не собираемся. Будем держаться до последнего и, так или иначе, выплывем. Конечно, это еще зависит от того, сколько продлится кризис. Если ограничения будут сняты после праздников, будет немного легче. Мы знаем, что апрель пережить сможем, а что будет дальше, неизвестно.

Мы смеемся, что раньше нам казалось, что мы что-то упускаем, что-то не доделываем. И от этого были в постоянном стрессе и, порой, панике. А сейчас ты понимаешь, что, делай не делай, от тебя мало что зависит. Поэтому мы не паникуем. И уверены, что выживем, другого варианта у нас нет.