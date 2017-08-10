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Экономика

Инфляция в Египте возросла до 33% в год

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
Инфляция в Египте возросла до 33% в год

Центральное статистическое агентство Египта сообщило, что в июле 2017 года уровень инфляции достиг 33% в год. Это самый высокий показатель с 1986 года, когда инфляция составила 36%.

Главной причиной роста стало 50-процентное повышение цен на топливо - во второй раз с начала года. Подорожали также электричество и водоснабжение.

Инфляция в Египте начала стремительно расти после подписания соглашения с Международным валютным фондом в ноябре 2016 года. МВФ предоставил Каиру заем в размере 12 миллиардов долларов.

Условиями его предоставления были жесткие меры экономии и отмена контроля за курсом валюты. В результате в ноябре 2016 года фунт потерял половину стоимости.

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