Инфляция в Египте возросла до 33% в год

Центральное статистическое агентство Египта сообщило, что в июле 2017 года уровень инфляции достиг 33% в год. Это самый высокий показатель с 1986 года, когда инфляция составила 36%.

Главной причиной роста стало 50-процентное повышение цен на топливо - во второй раз с начала года. Подорожали также электричество и водоснабжение.

Инфляция в Египте начала стремительно расти после подписания соглашения с Международным валютным фондом в ноябре 2016 года. МВФ предоставил Каиру заем в размере 12 миллиардов долларов.

Условиями его предоставления были жесткие меры экономии и отмена контроля за курсом валюты. В результате в ноябре 2016 года фунт потерял половину стоимости.