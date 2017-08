Израильская компания, принесшая онлайн-игры на "Вконтакте", куплена за полмиллиарда долларов

Австралийская компания Aristocrat Leisure сообщила о покупке израильского производителя многопользовательских компьютерных онлайн-игр (MMPOG) Plarium за 500 миллионов долларов.

Компания была основана в 2009 году братьями Ави и Габи Шальэлями, братьями Ильей и Хаимом Турпиашвили, Иваном Воробейчиком, Михаилом Морговским и Яроном Хакими.

Целью основателей компании было создание онлайн-игр для социальных сетей Восточной Европы, в первую очередь – российских "Вконтакте" и "Одноклассники".

В 2011 году компания уже начала заниматься разработкой MMPOG для мирового рынка. Среди принадлежащих компании брендов такие игры, как Sparta: War of Empires, Total Domination: Nuclear Strategy, Vikings: War of Clans, Throne: Kingdom at War, Terminator Genisys: Future War, Farmandia.

У компании 1.200 сотрудников и офисы в Израиле, России, на Украине, в США и Великобритании.