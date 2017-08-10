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Кнессет утвердил закон, облегчающий слияние и поглощение хайтек-компаний

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
Кнессет утвердил закон, облегчающий слияние и поглощение хайтек-компаний

В среду, 9 августа, Кнессет утвердил в итоговом чтении инициированный министерством финансов и налоговым управлением Израиля закон, облегчающий процедуры слияния и поглощения компаний в сфере высоких технологий.

Закон существенно сокращает количество бюрократических процедур при изменении структуры компании и привлечении крупных инвесторов.

В предисловии к закону говорится, что он был подготовлен на основании накопленного за последние годы опыта, показавшего, что налоговый кодекс на текущий момент не соответствует современной экономической экосистеме, существенно осложняя заключение сделок.

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