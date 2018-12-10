Торговля оружием по данным SIPRI: Россия сместила Великобританию с второго места, три израильских концерна в TOП-100

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад по поводу объемов глобальной торговли оборонной продукцией и услугами за 2017 год. Доклад не учитывает показатели китайских корпораций в связи с отсутствием достоверной информации.

Совокупный объем продаж оборонной продукции и услуг компаниями TOП-100 составил 398,2 миллиарда долларов, что на 2,5% больше показателя 2016 года и на 44% выше показателя 2002 года (без учета инфляции).

США продолжают лидировать в TOП-100 с 42 компаниями и объемом продаж в 226,6 млрд долларов (57% от общего объема продаж). Россия сместила в этом году Великобританию с второго места: 10 крупнейших российских оборонных компаний продали вооружений на 37,7 млрд долларов. В частности, впервые российская компания попала в первую десятку рейтинга.

Первые семь мест рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменились: большая американская тройка (Lockheed Martin, Boeing и Raytheon) продала оружия на 95,72 миллиарда долларов, заняв немногим менее четверти глобального рынка.

Далее следуют британский BAE, американские Northrop Grumman и General Dynamics, европейский Airbus. Французский Thales обошел в 2017 году итальянский Leonardo, а замыкает десятку российский "Алмаз-Антей" с оборотом в 8,57 миллиарда долларов.

В TOП-20 входят также российские Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация.

Израильский "Эльбит Маарахот" потерял одну позицию по сравнению с прошлым годом и занимает 28-ю строку с оборотом 3,22 миллиарда долларов. "Израильская авиационная промышленность" (IAI, ТАА) опустилась с 33-го места на 41-е с 2,48 миллиарда долларов продаж, а концерн "Рафаэль" по-прежнему занимает 45-е место списка с 2,21 миллиарда долларов.