Оборонный бюджет США 2020: создание космических войск и запрет на начало войны с Ираном

Контролируемая демократами Палата представителей и находящийся под контролем республиканцев Сенат достигли соглашения по формированию оборонного бюджета США на 2020 год.

Общая сумма бюджета составит 738 миллиардов долларов. При принятии бюджета стороны пошли на ряд компромиссов. В частности, демократы сняли запрет на выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, хотя специальной статьи на финансирование этого проекта оборонный бюджет не содержит.

Республиканцам удалось добиться согласия на создание шестого рода войск ВС США – космических войск, в обмен на увеличение отпуска по уходу за новорожденным для госслужащих до 12 недель.

Зарплаты военнослужащих США вырастут на 3,1%. Кроме того, новый закон разрешает им подавать в министерство обороны иски о медицинской халатности военных медиков.

Среди прочего, новый закон категорически запрещает начало военных действий против Ирана без санкции Конгресса США, блокирует поставку Турции самолетов F-35 или информации по ним, выделяет средства на строительство новой базы ВВС в Иордании, требует отчетности о сотрудничестве армии Ливана с террористической организацией "Хизбалла".

Также в статьях расходов – выделение 250 миллионов долларов оборонной помощи Украине и 300 миллионов долларов на программы военного сотрудничества с Израилем, финансирование разработок сверхзвукового оружия для обеспечения преимущества над Россией и КНР, увеличение количества учений в условиях холодов.

Ожидается, что законопроект будет утвержден Палатой представителей в среду, 11 декабря, после чего будет одобрен сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. Крайний срок для утверждения оборонного бюджета США – 21 декабря.