"Лекет": в прошлом году в Израиле было выброшено 2,4 миллиона тонн продуктов

По данным Национального продовольственного банка "Лекет Исраэль" и аудиторской компании "BDO Зив Хафт", в прошлом году в Израиле было выброшено 2,4 миллиона тонн продовольствия на сумму 19,5 миллиардов шекелей.

В отчете, который составляется организацией второй год подряд, говорится, что около 1,2 миллиона тонн продуктов, стоимостью в 8 миллиардов шекелей, можно было бы спасти.

214 тонн продуктов, стоимостью 3,5 миллиарда шекелей, были выброшены различными организациями. Около трети этих продуктов могли бы быть отданы нуждающимся. Специалисты полагают, что нуждающиеся могли бы получить 64 миллиона готовых порций, это около 70 тысяч тонн готовой еды на сумму 1,1 миллиарда шекелей.

По данным организации, чаще всего продукты пропадают в столовых, в залах торжеств гостиницах. Только ЦАХАЛ в 2016 году выбросил 15 миллионов готовых порций, стоимость которых оценивается в 117 миллионов шекелей.





