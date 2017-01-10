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Экономика

Forbes: российские миллиардеры заработали после избрания Трампа 29 млрд долларов

время публикации: 14:43 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
Геннадий Тимченко

Как пишет экономическое издание Forbes, рост российских биржевых котировок и курса рубля после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США принес российским магнатам прибыль в 29 миллиардов американских долларов.

Среди тех, кто выиграл больше всего – предприниматели, входящие в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Так, Геннадий Тимченко, в 2014 году подвергнутый американским санкциям, заработал на росте курса акций газовой компании "Новотак" 1,8 миллиарда долларов.

Самый богатый россиянин Леонид Михельсон, также являющийся совладельцем "Новатака", увеличил свой капитал на 1,9 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 18,2 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Михельсон и Тимченко, так же, как и считающийся зятем Путина Кирилл Шамалов, инвестировали средства в нефтехимический концерн "Сибур".

Согласно Forbes, ни в одной стране мира, за исключением США, суммарное состояние богатейших людей не выросло за два месяца так, как в России. Однако в США в шесть раз больше миллиардеров, чем в России, и их доходы выросли всего на 2,8, в то время как доходы россиян - на 7,1%.

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