10 января 2017 г.
последняя новость: 16:48
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:55 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
14:43 Forbes: российские миллиардеры заработали после избрания Трампа 29 млрд долларов
12:40 В больницах "Адаса" объявлен трудовой конфликт
15:48 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
14:13 Правительство просит отложить рассмотрение дела о закрытии магазинов по субботам
08:34 Мексика закупила израильские технологии для охраны нефтепроводов
15:17 Итоги валютных торгов: курс доллара опустился, курс евро повысился
08:47 Новые авиамаршруты из Израиля: Пафос, Афины, Кос, Родос
15:39 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
14:47 Нетаниягу примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе
Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 15:55 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 10 января, валютные торги завершились незначительным снижением курса доллара и умеренным ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,104% и составил 3,845 шекелей за $1. Курс евро возрос на 0,385% и составил 4,068 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 января 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 января 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара опустился, курс евро повысился
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 января 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 января 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 10 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017