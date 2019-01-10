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Экономика

Глава ШАБАКа: "Китайские инвестиции могут угрожать безопасности Израиля"

время публикации: 08:15 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати фото
Надав Аргаман
Глава ШАБАКа: "Китайские инвестиции могут угрожать безопасности Израиля"
Встреча израильско-китайского комитета по инновационному сотрудничеству в Тель-Авиве, 25 октября 2018 года

Директор общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман предупредил об угрозе национальной безопасности, которую могут представлять для Израиля инвестиции китайских корпораций.

Заявление было сделано Аргаманом на закрытой лекции, данной им в Тель-Авивском университете.

По словам Аргамана, цитируемым телеканалом "Эсер", влияние Китая может представлять угрозу, особенно во всем, что касается инфраструктурных проектов, и требует внесения соответствующих изменений в законодательство.

"Существующее израильское законодательство отстает от потребностей в сфере обеспечения безопасности с точки зрения контроля и надзора над иностранными инвестициями", - подчеркнул Аргаман.

Отметим, что именно Аргаман в итоге заблокировал продажу китайской компании израильской страховой компании "Феникс".

Предупреждение Аргамана прозвучало на той же неделе, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу попросил ужесточить политику по отношению к китайским компаниям в сфере связи, особенно – к компаниям ZTE и Huawei.

Также в последние месяцы в Вашингтоне начали высказывать недовольство по поводу допуска китайских корпораций к строительству израильских портов. В частности, новым Хайфским портом будет управлять китайская компания SIPG (Shanghai International Port Group), а ашдодский порт будет строить китайская компания PMEC (Pan Mediterranean Engineering Company Ltd.

В Белом доме и в Пентагоне призывают Израиль пересмотреть тендеры, угрожая прекратить заходы в Хайфу кораблей ВМФ США.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Экономика // 30 октября 2014 г.
Новый порт в Хайфе будут строить израильские компании





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