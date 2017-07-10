Минобороны потратит 1,5 млрд шекелей на защиту газовых месторождений

Министерство обороны Израиля сообщило о намерении закупить у израильских оборонных концернов вооружения и оборонные системы для защиты эксклюзивных экономических вод страны на сумму 1,5 миллиарда шекелей.

Среди прочего, будут закуплены противоракетные системы, системы радиоэлектронной борьбы, системы навигации, связи, управления и контроля и т.д.

Заказы планируется разместить до конца 2017 года с целью их выполнения к 2019 году, когда в Израиль прибудут строящиеся в Германии специально для этой цели корветы "Саар-6".

Как сообщает портал Israel Defense, первые два тендера уже были проведены. Компания "Астронавтикс" из Петах-Тиквы получила заказ на создание навигационных систем, а концерн "Рафаэль" – заказ на создание систем связи, внутрикорабельных и внешних.