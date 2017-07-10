Минфин и минэнергетики потребовали прекратить забастовку в "Хеврат Хашмаль"

Министерства финансов и энергетики выступили с совместным заявлением, призывающим сотрудников Электрической компании "Хеврат Хашмаль" немедленно прекратить забастовочные санкции без каких-либо условий. "Государство не намерено замораживать реформирование энергетической отрасли Израиля и призывает бастующих вернуться к работе", - сказано в заявлении.

В ходе состоявшегося в понедельник, 10 июля, заседания окружного суда по трудовым конфликтам в Хайфе представители государственной прокуратуры сообщили, что государство требует немедленного прекращения забастовочных санкций, без каких-либо условий и без прекращения подготовки к реформе рынка электроэнергии в стране. Данная позиция основана на аргументах, подробно изложенных в иске против суда по трудовым спорам, поданном госпрокуратурой в БАГАЦ.

В совместном заявлении министерств финансов и энергетики также подчеркивается, что нет никакой нужды во встрече министра финансов Моше Кахлона и министра энергетики Юваля Штайница с представителями профсоюза сотрудников "Хеврат Хашмаль", поскольку в настоящий момент нет вопросов, требующих вмешательства министров. Отмечается, что генеральные директоры обоих министерств с начала забастовочных санкций уже несколько раз проводили встречи с председателем Всеизраильской ассоциации профсоюзов ("Гистадрут") и с рабочим комитетом Электрической компании.

"Объявленная несколько недель назад рабочим комитетом "Хеврат Хашмаль" забастовка наносит существенный материальный ущерб Электрической компании, частным производствам и тысячам поставщиков, - указано в заявлении. - Забастовка проводится при попустительстве Всеизраильского и Окружного суда по трудовым спорам, постановившего, что работники вправе бастовать против проводимой государством программы по повышению конкуренции в отрасли энергоснабжения".

В заявлении подчеркивается, что речь идет о работниках монополии, протестующих против создания конкуренции, которая выгодна всем потребителям электроэнергии в Израиле. "Работники Электрической компании получают высокие зарплаты, бюджетную немалую пенсию и многочисленные льготы, - напоминают представители министерств финансов и энергетики. - Не просто так "Хеврат Хашмаль" вот уже много лет занимает верхние строчки по уровню зарплат в стране. Предпринимаемые государством шаги осуществляются в полном соответствии с законом и не ухудшают условий труда работников Электрической компании".