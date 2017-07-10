"Хеврат Хашмаль" передала в ведомство ПНА электрическую подстанцию

Израильская Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") передала в ведомство Палестинской национальной администрации первую из четырех подстанций, построенных в Иудее и Самарии, сообщает "Маан".

Подстанция уже начала работать и поставлять 60 мегаватт-часов в сутки в район Джанина. На электростанции работают сотрудники палестинской электрокомпании.

На церемонии передачи подстанции присутствовали министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц и премьер-министр ПНА Рами Хамдалла.

Остальные подстанции расположены в Рамалле, Танкумии и Шхеме.

Сообщается, что передача электростанций в ведомство палестинской электрокомпании проводится в рамках договора, который позволит "Хеврат Хашмаль" более эффективно взимать с палестинцев плату за электроэнергию.





