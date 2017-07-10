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Экономика

"Тева" обвиняет бывшую работницу, влюбившуюся в гендиректора конкурента, в нарушении коммерческой тайны

время публикации: 07:53 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати фото
"Тева" обвиняет бывшую работницу, влюбившуюся в гендиректора конкурента, в нарушении коммерческой тайны

Израильской фармакологический концерн "Тева" подал в федеральный суд штата Пенсильвания иск против бывшей высокопоставленной сотрудницы концерна Бариндер Санду.

Концерн обвиняет Санду в раскрытии коммерческой тайны генеральному директору канадской фармакологический Apotex Джереми Десаи, с которым у нее установились романтические отношения, сообщает сайт Law360.

Apotex является конкурентом "Тевы" в Канаде и в США. Адвокаты "Тевы" утверждают, что канадская компания получила незаконное преимущество, воспользовавшись переданной Санду информацией о разработках "Тевы".

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