"Тева" обвиняет бывшую работницу, влюбившуюся в гендиректора конкурента, в нарушении коммерческой тайны

Израильской фармакологический концерн "Тева" подал в федеральный суд штата Пенсильвания иск против бывшей высокопоставленной сотрудницы концерна Бариндер Санду.

Концерн обвиняет Санду в раскрытии коммерческой тайны генеральному директору канадской фармакологический Apotex Джереми Десаи, с которым у нее установились романтические отношения, сообщает сайт Law360.

Apotex является конкурентом "Тевы" в Канаде и в США. Адвокаты "Тевы" утверждают, что канадская компания получила незаконное преимущество, воспользовавшись переданной Санду информацией о разработках "Тевы".