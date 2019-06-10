Израильские кондитеры борются за право делать вкусные круассаны и пирожные

Сайт "Мако" опубликовал в понедельник, 10 июня, статью, посвященную состоянию небольших кондитерских в Израиле, а также ответу на вопрос, почему так сложно найти "настоящие" круассаны даже в небольших булочных-бутиках.

Журналист Анабель Лави рассказывает, что многие кондитеры, получившее профессиональное образование за границей и прошедшие практику в лучших булочных в Европе, приезжая в Израиль, вскоре понимают, что они не могут реализовать свою мечту из-за слишком больших требований минздрава к небольшим булочным.

В статье говорится, что каждой булочной, которая хотела бы сама замешивать тесто, необходимо получить точно такое же разрешение, какое получают крупные промышленные комплексы. В частности, в булочной должны быть мужские и женские душевые, несколько туалетов, она должна иметь отдельные цеха для производства муссов, круассанов, хлеба и булочек, отделение для мытья фруктов и ягод и т.д. Все эти требования должны быть соблюдены даже в том случае, если речь идет о булочной, в которой работают четыре человека.

Издание пишет, что многие кондитеры оставляют этот бизнес или уезжают реализовывать свою мечту в Европу, другие - сдаются и используют готовое, промышленное тесто из маргарина для круассанов и печенья.

"Мако" рассказывает, что кондитер с 24-летним стажем Офир Бен-Ханох, попытался изменить ситуацию. Он создал в Facebook группу "Кондитерское дело - меняем законы", к которой присоединились почти четыре тысячи человек с тем, чтобы попытаться договориться с минздравом и изменить правила игры.

По информации издания, в последние месяцы члены группы провели десятки встреч с сотрудниками минздрава. В результате этих встреч минздрав опубликовал новые, более "мягкие" требования к тем, собирается открыть свою кондитерскую в Израиле. Издание пишет, что Офир Бен-Ханох надеется, что в скором времени будут внесены изменения и в другие требования для кондитерских и булочных.





