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Экономика

Исследование: стоимость подарков работникам на Рош а-Шана выросла на 10%

время публикации: 15:51 | последнее обновление: 15:53 блог версия для печати фото
Исследование: стоимость подарков работникам на Рош а-Шана выросла на 10%

В воскресенье, 10 сентября, сайт Walla, опубликовал результаты исследования стоимости подарков на Рош а-Шана, которые израильтяне традиционно получают от работодателей. Подарки обычно вручают в виде купонов или подарочных карт.

Исследование было проведено компанией "Ваадим", которая собирает информацию о деятельности комитетов работников в Израиле. Оно показало, что стоимость подарка на Рош а-Шана выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и составляет в среднем 680-890 шекелей для одного работника. Начальники получают подарки стоимостью 5-8 тысяч шекелей в среднем.

По данным компании "Ваадим", денежные обороты в подарочной индустрии Израиля составляют 4 миллиарда шекелей в год. По словам Яакова Алуша, гендиректора компании, в Израиле делают одни из самых дороги подарков в мире. Так, в США стоимость подарков к новому году составила 35 долларов для работников и 45 долларов для начальников. В ЕС – 30-60 евро.

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