11 апреля 2017 г.
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Экономика

Корпорация Toshiba может прекратить свое существование

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 15:47 блог версия для печати фото
Корпорация Toshiba может прекратить свое существование

После публикации отчета за прошедший фискальный год (с апреля по 31 марта) руководство компании Toshiba было вынуждено признать, что будущее компании находится под вопросом.

В заявлении ее гендиректора говорится, что компания приложит усилия для того, чтобы избежать делистинга на Токийской фондовой биржи.

11 апреля после того, как дата публикации отчета несколько раз переносилась, была обнародована неаудированная финансовя отчетность корпорации. Девять первых месяцев фискального года компания закончила с убытком в размере 532,5 млрд иен, который стал результатом списания 716,6 млн иен в подразделении по выпуску и обслуживанию ядерных реакторов.

Отметим, что у японской корпорации имеется центр исследований и разработок в Израиле , который открылся в начале 2014 года. Центр был открыт на базе израильского представительства обанкротившегося производителя жестких дисков для компьютеров OCZ.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 декабря 2015 г.
"Коммерсант": Toshiba уходит с российского рынка
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 декабря 2013 г.
Toshiba открывает исследовательский центр в Израиле







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