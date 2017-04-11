После инцидента с "лишним пассажиром" акции компании United Airlines подешевели на 6%

На торгах до открытия биржевой сессии 11 апреля акции United Continental Holdings (UAL) подешевели на 6%, хотя накануне был отмечен рост на 0,9%, сообщает CNN Money.

Резкое падение стоимости акций, по всей видимости, связано с громким скандалом, происшедшим накануне.

Инцидент произошел на рейсе United Airlines 3411 (Чикаго-Луисвилл). Компания продала на четыре билета больше, чем было мест в салоне. Пассажиров уведомили об "овербукинге" и предложили добровольцам компенсацию: оплаченную ночь в гостинице, 400 долларов и билет на следующий рейс. Затем сумму предлагаемой компенсации повысили до 800 долларов. Но после посадки в салоне обнаружился "лишний" пассажир. Тогда сотрудники United Airlines выбрали пассажира азиатской внешности и попросили его покинуть салон. Когда тот отказался подчиниться, была вызвана охрана аэропорта. Трое охранников применили силу и вытащили упавшего на пол пассажира из самолета.

В социальных сетях получили широкое распространение видеозаписи этого инцидента, одна из которых была сделана пассажиркой Одрой Бриджес. Свидетели говорят, что мужчина, которого сотрудники компании заставляли выйти из самолета, объяснял, что он врач и должен спешить к своим пациентам. Он также кричал, что его выбрали "потому что он китаец". Но эти аргументы не убедили представителей United Airlines.

Чикагский департамент авиации лишь частично признал неправомочность действий охранников, заявив, что один из них действовал "не по протоколу", а потому предстанет перед комиссией, которая будет решать вопрос о его возможном увольнении.

После инцидента генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос принес извинения за "неприятное событие", однако позже он выступил в защиту действий своих сотрудников, которые, по его словам, "вежливо" просили пассажира покинуть салон самолета, но тот отвечал им "грубо и воинственно", чем вынудил охранников применить по отношению к нему силу.

Об инциденте сообщили все ведущие американские СМИ и международные агентства. Видеозаписи инцидента просмотрели более 100 миллионов человек во всем мире.





